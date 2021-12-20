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Стример провел 9 часов в эфире и заработал 207 тысяч долларов (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
20 декабря, 12:35
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Канадский игрок Кевин Мартин решил в прямом эфире пройти дистанцию на турнире WSOP Circuit и едва не добрался до золотого кольца
Кевин Мартин - известный покерный стример
Кевин Мартин - известный покерный стример

В ноябре подошла к концу Мировая серия покера, в которой были разыграны 88 золотых браслетов. Теперь же организация проводит WSOP Circuit в онлайне.

Главными призами за победы в этих ивентах являются золотые кольца. На днях был проведен турнир COLOSSUS с довольно скромным бай-ином 400 долларов.

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Его участниками стали аж 9,6 тысячи игроков, а победителем – покерист из Хорватии с ником O O L. В хедз-апе аноним одолел венгра Даниэля Эреди и добыл 368,4 тысячи призовых.

В тройку вошел также известный стример Кевин Мартин. Парень провел в эфире на Twitch аж 9 часов, показав в прямой трансляции свой успех. В решающей раздаче канадец неудачно пошел в олл-ин с К2, нарвавшись на КQ у оппонента.

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Отметим, что в "живых" ивентах Кевин не особо блестает, заработав за всю карьеру 320 тысяч долларов. Вчера же лишь за один вечер ему покорились 207,1К в онлайне.

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10
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Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
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9
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Брин Кенни Брин Кенни
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Даниэль Негреану Даниэль Негреану
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