3 січня 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед 0
Вулверхемптон 1
5 січня 21:45
Челсі --
Тоттенгем --
6 січня 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
6 січня 21:45
Арсенал --
Ліверпуль --
7 січня 21:30
Баварія --
Боруссія М --
8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Казино

Одіозний стрімер роздав мільйон доларів підписникам під час переможного ефіру

Анатолій Дерека
4 січня, 16:40
Тайлер Нікнам зібрав на Twitch 1,7 мільйона фоловерів, а частини з них подарував солідну суму після виграшу джекпоту

Популярний стрімер Тайлер Нікнам

Відомий стример Тайлер Нікнам днями подарував казку своїм підписникам на Twitch. Хлопець часто грає в онлайн-покер та онлайн-казино, завдяки чому і зібрав аудиторію.

На початку 2022 року Тайлер пообіцяв підписникам, що якщо зможе виграти джекпот у 10 мільйонів доларів, то десяту частину від цього виграшу він роздасть своїм фанатам.

Реклама

Звичайно ж, передплатники не повірили TrainWreck і вважали це невдалим жартом. Втім, Нікнам таки зірвав джекпот і почав роздавати гроші у прямому ефірі.

Читайте також: Стрімер провів 9 годин в ефірі та заробив 207 тисяч доларів

На той момент його трансляцію дивилося понад 70 тисяч людина, яким він у підсумку і віддав у сумі 1 мільйон доларів. При цьому сам хлопець співпрацює з організацією боротьби з ігровою залежністю і часто визнає, що азартні ігри є згубною звичкою.

Реклама

Раніше Тайлер потрапляв у кумедну ситуацію із підписниками. Під час одного зі стримувань у його кімнату почали світити зеленими лазерами. TrainWreck злякався і пішов шукати причини такого явища. Виявилося, що це підписники його розігрували.