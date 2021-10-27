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Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
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"Один из самых крутых турниров в истории": чемпион Украины вспомнил свой победный путь

Андрей Трофимов
27 октября, 16:05
Яков Сызганов круто выступил на Kyiv Cup и подробно рассказал о том, как ему покорился громкий успех

Яков Сызганов выиграл Главное событие Кубка Украины по онлайн-покеру / Фото: PokerMatch

В середине октября завершилась крупная серия Ukrainian Poker Cup, которую проводил крупнейший покер-рум Украины PokerMatch. Организаторы провели 72 турнира по Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас".

Победителем главного ивента Kyiv Cup стал Яков Сызганов, выигравший 432 тысячи гривен. Недавно триумфатор события дал интервью PokerMatch, в котором поделился своими эмоциями от успеха в турнире.

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"Честно говоря, не думал, что так все получится. Я не очень часто играю на PokerMatch, но тут гарантия 2 миллиона гривен, нужно было попробовать. Сделал депозит в тысячу гривен и нырнул. Видел, что есть мульти-энтри и аддоны, но решил не обращать на это внимания – как будет, так и будет.

И вот в первой же раздаче мне дали тузов. Я сделал рейз три блайнда, меня трибетят в 9,5 ББ. Понимаю, что там нет блефа и ставлю олл-ин 150 блайндов. Игрок делает колл с валетами и у меня сразу же стал удвоенный стек!

"Можно сказать, что все время я был среди лидеров по стеку. Важный колл сделал на пребаббле, вскрыл блеф оппонента. Там было непросто, но я спокойно разобрался в ситуации и принял верное решение. За финалку вышел сумасшедшим "чипаком" – 102 ББ, а следующий за мной игрок был с 45ББ.

Грубо говоря, у меня половина общего чипкаунта. Состав был серьёзный, но, например, prodigy, которого я считаю очень сильным оппонентом, оказался за финалкой с очень коротким стеком и не мог развернуться особо. Ещё один сильный, на мой взгляд, игрок fl111 как-то зажался в решающий момент.

В 6-макс предлагали делить, но я не согласился. За топ-1 было 432 тысячи гривен, а при дележке мне бы "упало" максимум 300 тысяч. Понимал, что если буду показывать сбалансированный покер и не буду "исполнять", то могу взять первое место.

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Был момент за финалкой, когда я проиграл несколько раздач и немного "поплыл". Даже в одном случае выставился на все фишки с А8 против пары дам, но спасительный туз упал на ривере.

За меня всю финалку болел мой друг Ренат Богданов, давал очень дельные советы. Старался прислушиваться к ним и не совершать ненужных действий в решающей стадии турнира. Вообще, очень хороший турнир по структуре получился. Наверное, один из самых крутых в истории PokerMatch".

Отметим, что уже с 1 ноября покер-рум начнет новую серию International Poker Cup. Компания PokerMatch проведет 84 турнира, которые будут названы в честь крупнейших покерных центров мира.