Один из лучших игроков в покер возвращается за стол и намерен сыграть на WSOP 2021

Во время пандемии Фил Айви не очень часто светился за покерным столом, однако теперь готов вернуться с новыми силами

Фил Айви возвращается за овальный стол / Фото: Instagram Фила Айви

Уже в сентябре состоится Мировая серия покера 2021 (WSOP). Соревнования впервые пройдут офлайн после пандемии коронавируса, с 30 сентября по 17 ноября.

Известно, что первым участником WSOP 2021 стал экс-звезда NBA Тони Паркер. Также о своем желании поучаствовать в серии заявил один из лучших игроков в истории Фил Айви. Американец взял небольшую паузу после наступления пандемии, лишь изредка появляясь за столом. Онлайн-покер не сумел завлечь Фила, поэтому американец посвятил время своему саморазвитию, психологическому состоянию, а также медитации и занятиям йогой.

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И вот теперь Фил готов полноценно вернуться за овальный стол. Правда, Айви не готов включаться в марафон и намерен принять участие лишь в нескольких турнирах. Напомним, что Фил является одним из самых титулованных игроков на WSOP, собрав коллекцию из десяти браслетов (больше только у его тезки Хельмута – 15). За всю карьеру американец заработал уже более 31 миллиона долларов.

Полное интервью Фила Айви на английском языке: