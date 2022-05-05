Обожаю покер! Неймар отреагировал на проигрыш крупной суммы в Монако (фото)

Неймар любит поиграть в покер

Недавно футболист Неймар поучаствовал в покерном турнире EPT Monte Carlo. Бразилец заявился на два ивента с общей суммой бай-ина 25,5 тысячи долларов, однако в обоих провалился.

Впрочем, бразилец остался доволен проведенным уик-эндом. На своей страничке в Instagram Неймар прокомментировал игру в Монако и признался в любви к покеру.

Реклама

"Покер – одна из моих страстей. Это спорт, которым я увлекаюсь почти все время. Я имел удовольствие играть в эти выходные и это было потрясающе. Спасибо за этот уникальный момент. Я обожаю покер".

Реклама

Отметим, что Неймар давно увлекается покером и в свободное от футбола время не упускает возможности взять карты в руки. На Новый год форвард ПСЖ сумел оформить бест-кэщ, выиграв 150 тысяч в онлайне.

Тест: Как хорошо вы знаете звезду футбола и покера Неймара?

Нынче бразилец может себе позволить играть в покер, ведь его клуб досрочно стал чемпионом Франции, а из Лиги чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала. Сам Неймар в 26 матчах забил 11 голов и оформил 8 ассистов.