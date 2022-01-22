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Ничего не понятно, но очень интересно. Аппетитная няшка хочет создать новый вид покера

Андрей Трофимов
22 января, 18:39
Американская покеристка Мария Хо вместе с другими игроками участвуют в разработке новой покерной игры, которая может стать неким дополнением к Безлимитному Холдему

Обворожительная Мария Хо зарекомендовала себя одной из лучших покеристок мира / Фото: Instagram Марии Хо

Красавица Мария Хо является одной из топовых девушек в покерном мире. Она входит в ТОП-350 самых успешных игроков в истории, заработав за овальным столом 4,2 миллиона долларов.

Впрочем, девушка также имеет влияние в покерном мире и видит свою миссию не только в заработке. Хо также работает телеведущей и активно популяризирует игру в соцсетях и на топовых мероприятиях.

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Так, Мария призналась, что участвует в разработке новой покерной игры. Правда, девушка пока оставила в секрете ее правила и даже название.

"Мы занимаемся созданием некого "комплимента" покеру, а не новой уникальной игры вроде Бадуги или Short Deck. Новая игра будет создана для тех, кто уже умеет играть в покер.

Она позволит повысить скилл в игровом формате без привычного обучения или тренировки. Пока я не могу рассказать детали, но игра будет разработана для фанатов Безлимитного Холдема как дополнительный обучающий проект".

Ранее Мария Хо рассказала о главной проблеме современного покера. По ее мнению, опытные игроки зачастую ведут себя с неприветливо новичками, которые желают поиграть против кумиров.