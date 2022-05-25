NFT вместо трофея WSOP: как токены захватывают покерный мир

Как выглядят браслеты WSOP / Фото: Pokernews

Уже на следующей неделе стартует Мировая серия покера. В Лас-Вегасе соберутся лучшие игроки мира, чтобы разыграть между собой 89 золотых браслетов.

Именно этот приз получают покеристы за триумфы на самой крупной серии мира. Особенно престижной считается победа на Main Event. Впрочем, в этом году у чемпиона будет возможность получить приз в виде NFT-токена.

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WSOP давно ведет сотрудничество с платформой OpenSea и благодаря широкому сотрудничеству позволит чемпиону получить цифровую версию браслета. При этом его стоимость может быть дороже привычного приза.

Сам бриллиантовый браслет WSOP оценивается в 100 тысяч долларов. В то же время прогнозы экспертов указывают на то, что стоимость данного NFT-актива вырастет до 250К.

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Напомним, что в прошлом году триумфатором WSOP Main Event стал немец Корай Алдемир. Пройдя поле из более чем 6,5 тысяч участников, покерист заработал не только свой первый браслет, но и 8 миллионов долларов.