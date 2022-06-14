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Неймар засветился в казино Лас-Вегаса, проиграв 10 тысяч долларов в покер (фото)

Анатолий Дерека
14 июня, 07:39
Бразильский форвард ПСЖ решил принять участие в Мировой серии покера, однако заход в ивент по Лимитному Холдему не принес ему успеха

Неймар приехал на Мировую серию покера / Фото: WSOP

В эти дни Мировая серия покера вовсю идет в Лас-Вегасе. Лучшие игроки со всего мира прибыли в казино Bally's и Paris, где их ждет розыгрыш золотых браслетов WSOP.

Самую крутую серию посещают не только профессиональные покеристы, но и другие спортсмены, желающие развлечься в свободное время. К примеру, недавно на WSOP засветился игрок в американский футбол Калаис Кэмпбелл.

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Также отправился на Мировую серию покера и звездный футболист ПСЖ Неймар, который часто любит раскинуть картами в онлайне или на крупных ивентах. Бразилец зашел в ивент по Лимитному Холдему за 10 тысяч долларов.

Тест: Как хорошо вы знаете звезду футбола и покера Неймара?

Всего в турнир было сделано 75 входов, однако до призов футболист не дотянул. Собрав несколько банков подряд, Неймар все же неудачно пошел в олл-ин и завершил событие на 60 месте.

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Похоже, у игрока ПСЖ куда лучше выходит тащить в онлайне. На Новый Год Неймар попал в призы нескольких турниров, а третье место в одном из них принесло бразильцу 125 тысяч долларов.