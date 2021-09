NAVI открыла шикарный офис в Киеве – видео двухэтажного рая для геймеров

Новый офис NAVI

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) открыла новый офис в Киеве. Компания показала видео на своем YouTube, где детально познакомила подписчиков со всеми элементами помещения.

У входа гостей встречает стеллаж со всеми трофеями команды. На полках стоят титулы за чемпионаты серии ESL и BLAST Premier, а также награды составов в других дисциплинах.

Офис выполнен в фирменных цветах организации – черном, желтом и белом. В офисе расставлены специальные указатели к магазину, кухне и комнатам для переговоров.

Реклама

Также на видео видно большое количество компьютеров. Судя по всему, составы NAVI будут проводить тренировочные матчи и официальные встречи прямо в офисе.

Читайте также: Компьютерный клуб пригласил на открытие актрису фильмов для взрослых

Natus Vincere была основана в 2010 году. У клуба есть составы по CS:GO, Dota 2, Quake Champions, League of Legends: Wild Rift, Rainbow Six Siege и другим дисциплинам. Наибольшую славу украинский коллектив получил после победы на чемпионате The International по Dota 2.

Отметим, что недавно игрок NAVI под ником S1mple (Александр Костылев) попал в скандал из-за видео двухлетней давности. На нем украинец заявил, что Крым – это Россия, тогда как по международным нормам территория полуострова официально входит в состав Украины и была аннексирована Россией в 2014 году.