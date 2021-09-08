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Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
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Главная Игра Киберспорт

NAVI открыла шикарный офис в Киеве – видео двухэтажного рая для геймеров

Анатолий Дерека
8 сентября, 17:20
Организация Natus Vincere обзавелась собственным помещением в столице Украины со своей зоной для геймеров, комнатой для переговоров и кухней

Новый офис NAVI

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) открыла новый офис в Киеве. Компания показала видео на своем YouTube, где детально познакомила подписчиков со всеми элементами помещения.

У входа гостей встречает стеллаж со всеми трофеями команды. На полках стоят титулы за чемпионаты серии ESL и BLAST Premier, а также награды составов в других дисциплинах.

Офис выполнен в фирменных цветах организации – черном, желтом и белом. В офисе расставлены специальные указатели к магазину, кухне и комнатам для переговоров.

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Также на видео видно большое количество компьютеров. Судя по всему, составы NAVI будут проводить тренировочные матчи и официальные встречи прямо в офисе.

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Natus Vincere была основана в 2010 году. У клуба есть составы по CS:GO, Dota 2, Quake Champions, League of Legends: Wild Rift, Rainbow Six Siege и другим дисциплинам. Наибольшую славу украинский коллектив получил после победы на чемпионате The International по Dota 2.

Отметим, что недавно игрок NAVI под ником S1mple (Александр Костылев) попал в скандал из-за видео двухлетней давности. На нем украинец заявил, что Крым – это Россия, тогда как по международным нормам территория полуострова официально входит в состав Украины и была аннексирована Россией в 2014 году.

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