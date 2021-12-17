Научил подглядывать за картами. Легенда покера Генри Оренштейн скончался на 99 году жизни

Генри Оренштейн покинул наш мир / Фото: Pokernews

Один из самых легендарных игроков в покер Генри Оренштейн умер в возрасте 98 лет. Причины смерти не разглашаются.

Мужчина стал известен в 90-ые благодаря нескольким выходам за финальные столы на WSOP. Однажды ему покорился золотой браслет серии, в 1996 году по Семикарточному Стаду.

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Однако главным достижением в жизни Оренштейна стало изобретение "камеры закрытых рук". Именно благодаря ей в 2008 году Генри стал членом Зала славы покера.

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Благодаря этому устройству, которое Оренштейн запатентировал в 1995 году, можно легко увидеть карты игроков. Если бы не эта камера, нынче зрители не смогли бы с комфортом смотреть покерные трансляции по телевизору или в интернете.

Сам Генри родился в Польше в 1923 году и сумел пережить Холокост. Будущий игрок выжил в концлагере, однако его родители были убиты в нем. В 19 лет Оренштейн эмигрировал в США, где жил с дядей.