Навчив підглядати за картами. Легенда покеру Генрі Оренштейн помер на 99 році життя

Генрі Оренштейн залишив наш світ / Фото: Pokernews

Один з найвідоміших гравців у покер Генрі Оренштейн помер у віці 98 років. Причин смерті не розголошуються.

Чоловік став відомий у 90-ті завдяки кільком виходам за фінальні столи на WSOP. Одного разу йому підкорився золотий браслет серії, в 1996 із Семикарткового Стаду.

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Однак головним досягненням у житті Оренштейна став винахід "камери закритих рук". Саме завдяки їй у 2008 році Генрі став членом Залу слави покеру.

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Завдяки цьому пристрою, який Оренштейн запатентував у 1995 році, можна легко побачити карти гравців. Якби не ця камера, нині глядачі не змогли б з комфортом дивитися трансляції покеру по телевізору або в інтернеті.

Сам Генрі народився у Польщі 1923 року і зумів пережити Голокост. Майбутній гравець вижив у концтаборі, проте його батьки були убиті у ньому. У 19 років Оренштейн емігрував до США, де жив із дядьком.