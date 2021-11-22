Налогов не будет. Первый в мире криптовалютный город мечты!

Президент Сальвадора - Найиб Букеле и его проект "Bitcoin City"

Город получит название "Bitcoin City", его форма будет круглой, чтобы снаружи напоминать монету.

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Для строительства выбрали юго-восточный регион Ла-Унион неподалеку у подножья вулкана, чтобы воспользоваться геотермальной энергией для добывания биткоина.

Президент Сальвадора на конференции Bitcoin Week заявил, что жители будут освобождены от уплаты всех налогов – на прибыль, имущество, прирост капитала и других.

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Криптовалюта стала легальной в Украине / Фото: Pixabay

Партнерами страны по этому проекту станут компании Bitfinex и Blockstream.

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В свою очередь Паоло Ардоино, технический директор Bitfinex заявил, что готов к сотрудничеству:

Президент страны не сообщил пока точной даты начала или завершения строительства. Однако по его оценке большая часть инфраструктуры города обойдется около 300 000 тысяч биткоинов.

"Жилые зоны, коммерческие площади, услуги, музеи, развлечения, бары, рестораны, аэропорт, порт, железная дорога – все, что посвящено биткойну",- заявил Найиб Букеле

Стоит добавить, что Сальвадор – это первая в мире страна, где биткоин имеет статус законного платежного статуса на уровне с долларом США.