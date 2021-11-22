22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
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Головна Гра Крипто

Податків не буде. Перше у світі криптовалютне місто мрії!

Юлія Сениско
22 листопада, 21:30
Влада Сальвадора планує побудувати містечко на честь найпопулярнішої у світі криптовалюти – біткоїну

Президент Сальвадора - Наїб Букеле і його проект "Bitcoin City"

Місто отримає назву "Bitcoin City ", його форма буде круглою, щоб зовні нагадувати монету, а в центрі буде створено виставковий комплекс у вигляді гігантського символу "B".

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Для будівництва вибрали південно-східний регіон Ла-Уніон неподалік підніжжя вулкану, щоб скористатись геотермальною енергією для добування біткоїну.

Президент Сальвадора на конференції Bitcoin Week заявив, що жителів буде звільнено від сплати всіх податків – на прибуток, майно, приріст капіталу та інших:

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Криптовалюта стала легальною в Україні / Фото: Pixabay

Партнерами країни по цьому проекту стануть компанії Bitfinex та Blockstream

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В свою чергу Паоло Ардоіно, технічний директор Bitfinex заявив, що готовий до співпраці:

Президент країни не повідомив поки що точної дати початку, чи завершення будівництва. Однак, за його оцінкою більша частина інфраструктури міста обійдеться близько 300 000 тисяч біткоїнів.

"Житлові зони, комерційні площі, послуги, музеї, розваги, бари, ресторани, аеропорт, порт, залізниця – все, що присвячено біткойну",- заявив Найїб Букеле

Варто додати, що Сальвадор – це перша у світі країна де біткоїн має статус законного платіжного статусу на рівні з доларом США.