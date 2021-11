Неужели Илон Маск может купить сборную Украины по футболу и ударит ли такая покупка по криптокошельке миллиардера?

Все мы знаем о том, что наши спортсмены имеют довольно приличные гонорары за свои старания. К примеру, общая стоимость сборной Украины по футболу составляет 187,80 миллионов евро. В таблице ниже приведены трансферные цифры команды

Мы решили посчитать, хватит ли тому, от кого зависят мировые тенденции крипторынка средств для покупки наших ребят. Ведь по рейтингу 29 октября 2021 года, опубликованным "Bloomberg Billionaires Index" – состояние Илона Маска превышает 300 миллиардов долларов США.

Стоимость сборной Украины по футболу в криптовалюте составляет :

Стоимость самых популярных криптовалют в Украине по состоянию на 17 ноября 2021 года составляет :

Так что такой человек, как основатель "SpaceX" может позволить себе купить нескольких таких команд и не почувствовать утрат для своего кошелька.

I mean the appeal is real #dogecoin https://t.co/9FCuiv0ROW pic.twitter.com/oueAaU7EKQ