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Неужели Илон Маск может купить сборную Украины по футболу и ударит ли такая покупка по криптокошельке миллиардера?

Юлия Сениско Юлия Сениско редактор сайта segodnya.ua
17 ноября, 16:27
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Крестный отец криптовалюты – Dogecoin может позволить себе приобрести любого украинского футболиста за копейки.
Илон Маск и украинская сборная по футболу
Илон Маск и украинская сборная по футболу

Все мы знаем о том, что наши спортсмены имеют довольно приличные гонорары за свои старания. К примеру, общая стоимость сборной Украины по футболу составляет 187,80 миллионов евро. В таблице ниже приведены трансферные цифры команды

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Мы решили посчитать, хватит ли тому, от кого зависят мировые тенденции крипторынка средств для покупки наших ребят. Ведь по рейтингу 29 октября 2021 года, опубликованным "Bloomberg Billionaires Index" – состояние Илона Маска превышает 300 миллиардов долларов США.

Стоимость сборной Украины по футболу в криптовалюте составляет :

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  • Bitcoin (BTC) – 3567,2
  • Ethereum (ETH)- 50794,3
  • Binance Coin (BNB) – 374379,5
  • Tether (USDT) – 211 011 236
  • Solana (SOL) – 993 230,4
  • Cardano (ADA)- 115 925 926
  • Ripple (XRP) – 197 684 211
  • Polkadot (DOT)- 5 342 816, 5
  • USD Coin (USDC) – 211 011 236
  • Dogecoin (DOGE) – 894 285 714

Стоимость самых популярных криптовалют в Украине по состоянию на 17 ноября 2021 года составляет :

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Так что такой человек, как основатель "SpaceX" может позволить себе купить нескольких таких команд и не почувствовать утрат для своего кошелька.

Напомним, что крипторинок достаточно зыбок и зависим от мнения влиятельных людей мира, в тому числе Илона Маска, который часто делает сообщения в социальных сетях, тем самым – обрушивает или же способствует так называемому Пампу

" Эти люди не финансовые эксперты или технологи Кремниевой долины. Вот почему я решил поддержать Dogecoin – он похож на народную криптовалюту " – отметил Маск

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