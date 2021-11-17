Неужели Илон Маск может купить сборную Украины по футболу и ударит ли такая покупка по криптокошельке миллиардера?

Крестный отец криптовалюты – Dogecoin может позволить себе приобрести любого украинского футболиста за копейки.

Илон Маск и украинская сборная по футболу

Все мы знаем о том, что наши спортсмены имеют довольно приличные гонорары за свои старания. К примеру, общая стоимость сборной Украины по футболу составляет 187,80 миллионов евро. В таблице ниже приведены трансферные цифры команды

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Мы решили посчитать, хватит ли тому, от кого зависят мировые тенденции крипторынка средств для покупки наших ребят. Ведь по рейтингу 29 октября 2021 года, опубликованным "Bloomberg Billionaires Index" – состояние Илона Маска превышает 300 миллиардов долларов США.

Стоимость сборной Украины по футболу в криптовалюте составляет :

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Bitcoin (BTC) – 3567,2

Ethereum (ETH)- 50794,3

Binance Coin (BNB) – 374379,5

Tether (USDT) – 211 011 236

Solana (SOL) – 993 230,4

Cardano (ADA)- 115 925 926

Ripple (XRP) – 197 684 211

Polkadot (DOT)- 5 342 816, 5

USD Coin (USDC) – 211 011 236

Dogecoin (DOGE) – 894 285 714

Стоимость самых популярных криптовалют в Украине по состоянию на 17 ноября 2021 года составляет :

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Так что такой человек, как основатель "SpaceX" может позволить себе купить нескольких таких команд и не почувствовать утрат для своего кошелька.

Напомним, что крипторинок достаточно зыбок и зависим от мнения влиятельных людей мира, в тому числе Илона Маска, который часто делает сообщения в социальных сетях, тем самым – обрушивает или же способствует так называемому Пампу