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Мисс декольте! Секс-символ Финляндии устроила пожар в Instagram своими откровенными фото

Андрей Трофимов
14 ноября, 20:55
Сара Шафак нечасто садится за покерный стол, однако ее знойная страничка с горячими снимками привлекает тысячи поклонников

Горячая красотка из Финляндии Сара Шафак / Фото: Instagram Сары Шафак

Красотка из Финляндии Сара Шафак считается одной из самых горячих покеристок в мире. Девушка довольно редко играла на крупных турнирах. Впрочем, благодаря своей внешности Сара активно привлекает поклонников.

На ее страницу в Instagram подписалось уже более 145 тысяч. Там девушка поддерживает публику аппетитными фотографиями. Так, вчера Сара опубликовала серию снимком в черных облегающих штанах и крайне глубоким декольте.

Буквально за несколько часов количество лайков под ее постом выросло до восьми тысяч. А неделю назад Шафак показала свою горячую фигуру на отдыхе в Дубаи.

В целом же финская красотка не стесняется хвастаться формой своих грудей, показывая их в обтянутых нарядах. Кажется, Сара раскусила секрет популярности в Instagram!

Отметим, что девушка является уроженкой столицы Финляндии Хельсинки, хотя ее отец родом из Марокко. В 2012 году Шафак стала победительницей национального конкурса "Мисс Финляндия" и даже представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная". А два года спустя местный журнал назвал Шафак самой сексуальной женщиной Финляндии.