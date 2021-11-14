Міс декольте! Секс-символ Фінляндії влаштувала пожежу у Instagram своїми відвертими фото

Гаряча красуня із Фінляндії Сара Шафак / Фото: Instagram Сари Шафак

Красуня з Фінляндії Сара Шафак вважається однією з найгарячіших покеристок у світі. Дівчина дуже рідко грала на великих турнірах. Втім, завдяки своїй зовнішності Сара активно приваблює шанувальників.

На її сторінку в Instagram підписалося вже понад 145 тисяч. Там дівчина підтримує публіку апетитними фотографіями. Так, вчора Сара опублікувала серію знімком у чорних штанях, що облягають, і вкрай глибоким декольте.

Буквально за кілька годин кількість лайків під її постом зросла до восьми тисяч. А тиждень тому Шафак показала свою гарячу фігуру на відпочинку у Дубаї.

У цілому ж фінська красуня не соромиться хвалитися формою своїх грудей, показуючи їх у обтягнутих вбраннях. Здається, Сара розкусила секрет популярності в Instagram!

Зазначимо, що дівчина є уродженкою столиці Фінляндії Гельсінкі, хоча її батько родом із Марокко. 2012 року Шафак стала переможницею національного конкурсу "Міс Фінляндія" і навіть представляла свою країну на конкурсі "Міс Всесвіт". А через два роки місцевий журнал назвав Шафак найсексуальнішою жінкою Фінляндії.