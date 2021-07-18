Милашка с научным образованием: лучшая покеристка Англии отмечает день рождения (фото)

Лив Боэри старается вести разнообразную жизнь и оставить след не только за покерным столом

Лив Боэри - английская красотка покерного мира / Фото: Instagram Лив Боэри

Сегодня, 18 июля, свой день рождения празднует одна из самых горячих покеристок мира Лив Боэри. 37-летняя англичанка за свою карьеру заработала почти 4 миллиона долларов за овальным столом, а также запомнилась и в других сферах жизни.

Боэри родилась на юго-востоке Англии, однако обучение проходила на севере страны в Манчестере на факультете астрофизики. В покере впервые засветилась в 2005 году на телешоу "Ultimatepoker Showdown", куда была отобрана в числе пяти участников. Одним из тренеров Боэри тогда был легенда покера и рекордсмен по количеству браслетов WSOP Фил Хельмут.

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Громкая слава пришла к девушке в 2010 году. Лив неожиданно стала победительницей Европейского покерного тура (ЕРТ) в Сан-Ремо, выиграв без малого 1,7 миллиона долларов. Всего же у Боэри пять побед на крупных турнирах, в том числе и на European Ladies Championship в 2008 году. Свой единственный браслет WSOP покеристка добыла в 2017 году.

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Также красотка прославилась и в других областях. Месяц назад англичанка приняла участие в научном проекте "Удивительная земля", в котором рассказала о природных явлениях, причинах их возникновения и сущности.

Кроме того, семь лет назад Лив стала соучредителем благотворительного фонда Raising for Effective Giving, выступающего за эффективный альтруизм. Его целью является консультирование по выбору благотворительной организации.

К тому же Боэри нередко появлялась на телевидении, а также работала ведущей нескольких покерных турнирах. Проявила себя девушка и в литературе, написав немало статей на научные темы. Одним словом, всесторонняя личность.