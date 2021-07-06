Лучшая покеристка Англии показала в Instagram обнаженное фото из бассейна

Лив Боэри порадовала подписчиков аппетитным снимком в красном цвете

Лив Боэри хочет преуспеть не только в покере, но и в шахматах / Фото: Getty Images

Одна из самых красивых девушек в покере Лив Боэри уже давно не садилась за овальный стол. Причиной тому не только пандемия, но и занятость в сфере науки.

Впрочем, англичанка активно ведет свой аккаунт в Instagram, где не стесняется радовать подписчиков очаровательными образами. На днях красотка выложила обнаженное фото из термального бассейна, где она запечатлена на красном фоне с собранными волосами. Выглядит довольно горячо!