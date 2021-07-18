Милашка з науковою освітою: найкраща покеристка Англії відзначає день народження (фото)

Лів Боері намагається вести різноманітне життя і залишити слід не тільки за покерним столом

Лів Боері - англійська красуня покерного світу / Фото: Instagram Лів Боері

Сьогодні, 18 липня, свій день народження святкує одна з найгарячіших покеристок світу Лів Боері. 37-річна англійка за свою кар'єру заробила майже 4 мільйони доларів за овальним столом, а також запам'яталася і в інших сферах життя.

Боері народилася на південному сході Англії, проте навчання проходила на півночі країни в Манчестері на факультеті астрофізики. У покері вперше засвітилася у 2005 році на телешоу "Ultimatepoker Showdown", куди була відібрана серед п'яти учасників. Одним з тренерів Боері тоді був легенда покеру і рекордсмен за кількістю браслетів WSOP Філ Хельмут.

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Гучна слава прийшла до дівчини у 2010 році. Лів несподівано стала переможницею Європейського покерного туру (ЕРТ) в Сан-Ремо, вигравши без малого 1,7 мільйона доларів. Всього ж у Боері п'ять перемог на великих турнірах, в тому числі і на European Ladies Championship в 2008 році. Свій єдиний браслет WSOP покеристка здобула у 2017 році.

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Також красуня прославилася і в інших областях. Місяць тому англійка взяла участь в науковому проєкті "Дивовижна земля", в якому розповіла про природні явища, причини їх виникнення та сутності.

Крім того, сім років тому Лів стала співзасновником благодійного фонду Raising for Effective Giving, що виступає за ефективний альтруїзм. Його метою є консультування з вибору благодійної організації.

До того ж Боері нерідко з'являлася на телебаченні, а також працювала ведучою кількох покерних турнірах. Проявила себе дівчина і в літературі, написавши чимало статей на наукові теми. Одним словом, всебічна особистість.