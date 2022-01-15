14 января 15:00 Онлайн
Сенегал 0
Гвинея 0
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
15 января 19:30 Онлайн
Астон Вилла --
Манчестер Юнайтед --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
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Месть за финал Лиги чемпионов: где смотреть матч Манчестер Сити – Челси и кто фаворит

Анатолий Дерека
15 января, 08:20
Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Англии. Победа может фактически гарантировать Ман Сити чемпионство в АПЛ

Манчестер Сити и Челси сойдутся в центральной встрече 22 тура АПЛ

В субботу, 15 января, в АПЛ состоится центральный поединок 22-го тура, в котором сойдутся Манчестер Сити и Челси. Матч состоится в Манчестере на стадионе "Этихад". Начало – в 14:30.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Челси? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Ман Сити – Челси онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

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Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, Сити является фаворитом дуэли. Котировки на победу "горожан" равны 1.71, тогда как на Челси – 5.20. Коэффициент на ничью составляет 3.85. Вероятность результата матча в процентах:

  • победа Манчестер Сити – 56%
  • ничья – 25%
  • победа Челси – 19%

Манчестер Сити и Челси занимают первые две строчки в турнирной таблице, однако между командами уже создан отрыв аж в 10 очков. Сити выиграл аж 11 матчей подряд в АПЛ, тогда как Челси атаковала ничейная лихорадка – четыре мирных исхода в последних пяти играх.

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При этом лондонцы по потерянным очкам уступают еще и Ливерпулю, который провел на матч меньше. Неудивительно, что если Сити сегодня победит, то команду можно будет досрочно назвать чемпионом Англии-2022.

В нынешнем сезоне команды уже отыграли встречу на "Стэмфорд Бридж". Команда Гвардиолы увезла из Лондона минимальную победу благодаря голу Жезуса.

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Впрочем, в памяти многих болельщиков еще свеж последний финал Лиги чемпионов. В мае прошлого года Челси и Сити разыграли главный трофей Европы между собой и Кубок достался "синим". Единственным голом тогда отметился Кай Хаверц.