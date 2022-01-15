Месть за финал Лиги чемпионов: где смотреть матч Манчестер Сити – Челси и кто фаворит

Манчестер Сити и Челси сойдутся в центральной встрече 22 тура АПЛ

В субботу, 15 января, в АПЛ состоится центральный поединок 22-го тура, в котором сойдутся Манчестер Сити и Челси. Матч состоится в Манчестере на стадионе "Этихад". Начало – в 14:30.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Челси? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Ман Сити – Челси онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

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Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, Сити является фаворитом дуэли. Котировки на победу "горожан" равны 1.71, тогда как на Челси – 5.20. Коэффициент на ничью составляет 3.85. Вероятность результата матча в процентах:

победа Манчестер Сити – 56%

ничья – 25%

победа Челси – 19%

Манчестер Сити и Челси занимают первые две строчки в турнирной таблице, однако между командами уже создан отрыв аж в 10 очков. Сити выиграл аж 11 матчей подряд в АПЛ, тогда как Челси атаковала ничейная лихорадка – четыре мирных исхода в последних пяти играх.

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При этом лондонцы по потерянным очкам уступают еще и Ливерпулю, который провел на матч меньше. Неудивительно, что если Сити сегодня победит, то команду можно будет досрочно назвать чемпионом Англии-2022.

В нынешнем сезоне команды уже отыграли встречу на "Стэмфорд Бридж". Команда Гвардиолы увезла из Лондона минимальную победу благодаря голу Жезуса.

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Впрочем, в памяти многих болельщиков еще свеж последний финал Лиги чемпионов. В мае прошлого года Челси и Сити разыграли главный трофей Европы между собой и Кубок достался "синим". Единственным голом тогда отметился Кай Хаверц.