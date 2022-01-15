Помста за фінал Ліги чемпіонів: де дивитись матч Манчестер Сіті – Челсі та хто фаворит

Манчестер Сіті та Челсі зійдуться у центральній зустрічі 22 туру АПЛ

У суботу, 15 січня, в АПЛ відбудеться центральний поєдинок 22 туру, в якому зійдуться Манчестер Сіті та Челсі . Матч відбудеться у Манчестері на стадіоні "Етіхад". Початок – о 14:30.

Де дивитись матч Манчестер Сіті – Челсі? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports+ . Також дивитися гру Ман Сіті – Челсі онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

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Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, Сіті є фаворитом дуелі. Котирування на перемогу "городян" рівні 1.71, тоді як на Челсі – 5.20. Коефіцієнт на нічию становить 3.85. Імовірність результату матчу у відсотках:

перемога Манчестер Сіті – 56%

нічия – 25%

перемога Челсі – 19%

Манчестер Сіті та Челсі займають перші два рядки у турнірній таблиці, проте між командами вже створено відрив аж у 10 очок. Сіті виграв аж 11 матчів поспіль в АПЛ, тоді як Челсі атакувала нічийна лихоманка – чотири мирні результати в останніх п'яти іграх.

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При цьому лондонці за втраченими очками поступаються ще Ліверпулю, який провів на матч менше. Не дивно, якщо Сіті сьогодні переможе, то команду можна буде достроково називати чемпіоном Англії-2022.

Нинішнього сезону команди вже відіграли зустріч на "Стемфорд Брідж". Команда Гвардіоли забрала з Лондона мінімальну перемогу завдяки голу Жезуса.

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Втім, у пам'яті багатьох уболівальників ще свіжий останній фінал Ліги чемпіонів. У травні минулого року Челсі та Сіті розіграли головний трофей Європи між собою і Кубок дістався "синім". Єдиним голом тоді відзначився Кай Хаверц.