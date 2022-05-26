Мастер покера из США выиграл второй престижный турнир подряд

Том Дван выиграл турнир на Triton Poker Open / Фото: Pokeroff
В Мадриде подошла к концу элитная покерная серия Triton Poker Open. Организаторы провели 14 ивентов, раздав лучшим покеристам мира миллионы долларов.
В последнем турнире соревновались всего 24 игрока в дисциплине шорт-дек. Бай-ин турбоивента составил 30 тысяч евро, позволив с учетом ре-энтри довести призовой фонд почти до миллиона (990К).
Победителем же стал популярный американец Том Дван, считающийся мастером хедз-апов. Durrrr уверенно преодолел все поле и стал обладателем 336 тысяч евро. Двумя днями ранее американец разнес соперников в ивенте по Омахе.
Всего же за свою карьеру Том заработал в живых турнирах 5,9 миллиона долларов. К слову, ради участия на Triton Poker Open Дван отказался от горячего баттла с Филом Хельмутом, который давно считается его принципиальным соперником.
Результаты финального стола NL Short Deck Hold'em Ante Only Turbo:
- Том Дван – 336 тыс. евро
- Элтон Тсанг – 233 тыс. евро
- Сенг Леу – 148,5 тыс. евро
- Даниэль Танг – 114 тыс. евро
- Ричард Йонг – 89 тыс. евро
- Кристофер Брюэр – 69,5 тыс. евро