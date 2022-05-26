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Мастер покера из США выиграл второй престижный турнир подряд

Анатолий Дерека
26 мая, 23:42
Том Дван ударно завершил серию Triton Poker Open, выиграв финальный ивент по шорт-деку

Том Дван выиграл турнир на Triton Poker Open / Фото: Pokeroff

В Мадриде подошла к концу элитная покерная серия Triton Poker Open. Организаторы провели 14 ивентов, раздав лучшим покеристам мира миллионы долларов.

В последнем турнире соревновались всего 24 игрока в дисциплине шорт-дек. Бай-ин турбоивента составил 30 тысяч евро, позволив с учетом ре-энтри довести призовой фонд почти до миллиона (990К).

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Победителем же стал популярный американец Том Дван, считающийся мастером хедз-апов. Durrrr уверенно преодолел все поле и стал обладателем 336 тысяч евро. Двумя днями ранее американец разнес соперников в ивенте по Омахе.

Всего же за свою карьеру Том заработал в живых турнирах 5,9 миллиона долларов. К слову, ради участия на Triton Poker Open Дван отказался от горячего баттла с Филом Хельмутом, который давно считается его принципиальным соперником.

Результаты финального стола NL Short Deck Hold'em Ante Only Turbo:

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  1. Том Дван – 336 тыс. евро
  2. Элтон Тсанг – 233 тыс. евро
  3. Сенг Леу – 148,5 тыс. евро
  4. Даниэль Танг – 114 тыс. евро
  5. Ричард Йонг – 89 тыс. евро
  6. Кристофер Брюэр – 69,5 тыс. евро