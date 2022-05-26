28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Майстер покеру зі США виграв другий престижний турнір поспіль

Анатолій Дерека
26 травня, 23:42
Том Дван ударно завершив серію Triton Poker Open, вигравши фінальний івент з шорт-деку

Том Дван виграв турнір на Triton Poker Open / Фото: Pokeroff

У Мадриді добігла кінця елітна покерна серія Triton Poker Open. Організатори провели 14 івентів, роздавши найкращим покеристам світу мільйони доларів.

В останньому турнірі змагалися лише 24 гравці у дисципліні шорт-дек. Бай-ін турбоівента склав 30 тисяч євро, дозволивши з урахуванням реентрі довести призовий фонд майже до мільйона (990К).

Реклама

Переможцем став популярний американець Том Дван, який вважається майстром хедз-апов. Durrrr впевнено подолав усе поле і став власником 336 тисяч євро. Двома днями раніше американець розніс суперників в івенті з Омахи.

За свою кар'єру Том заробив у живих турнірах 5,9 мільйона доларів. До речі, заради участі на Triton Poker Open Дван відмовився від гарячого баттлу з Філом Хельмутом, який давно вважається його важливим суперником.

Результати фінального столу NL Short Deck Hold & Ante Only Turbo:

Реклама
  1. Том Дван – 336 тис. євро
  2. Елтон Тсанг – 233 тис. євро
  3. Сенг Леу – 148,5 тис. євро
  4. Даніель Танг – 114 тис. євро
  5. Річард Йонг – 89 тис. євро
  6. Крістофер Брюер – 69,5 тис. євро