Майстер покеру зі США виграв другий престижний турнір поспіль

Том Дван виграв турнір на Triton Poker Open / Фото: Pokeroff
У Мадриді добігла кінця елітна покерна серія Triton Poker Open. Організатори провели 14 івентів, роздавши найкращим покеристам світу мільйони доларів.
В останньому турнірі змагалися лише 24 гравці у дисципліні шорт-дек. Бай-ін турбоівента склав 30 тисяч євро, дозволивши з урахуванням реентрі довести призовий фонд майже до мільйона (990К).
Переможцем став популярний американець Том Дван, який вважається майстром хедз-апов. Durrrr впевнено подолав усе поле і став власником 336 тисяч євро. Двома днями раніше американець розніс суперників в івенті з Омахи.
За свою кар'єру Том заробив у живих турнірах 5,9 мільйона доларів. До речі, заради участі на Triton Poker Open Дван відмовився від гарячого баттлу з Філом Хельмутом, який давно вважається його важливим суперником.
Результати фінального столу NL Short Deck Hold & Ante Only Turbo:
- Том Дван – 336 тис. євро
- Елтон Тсанг – 233 тис. євро
- Сенг Леу – 148,5 тис. євро
- Даніель Танг – 114 тис. євро
- Річард Йонг – 89 тис. євро
- Крістофер Брюер – 69,5 тис. євро