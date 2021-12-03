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Черноморец --
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Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
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Мартини лучше всех! Игрок из Франции выиграл два золотых браслета WSOP за три дня

Анатолий Дерека
3 декабря, 14:40
Жюльен Мартини зажигает в Розвадове, завоевав два титула Мировой серии покера и звание лучшего французского игрока на WSOP

Жюльен Мартини - обладатель двух браслетов WSOP / Фото: WSOP

В чешском городе Розвадов проходит Мировая серия покера Европы. Организаторы WSOPE проведут 15 ивентов, в которых разыгрываются золотые браслеты. Серии даже не мешает локдаун в Чехии, из-за которого отменили European Poker Tour.

Уже определился первый и, возможно, единственный двукратный чемпион на WSOP Europe 2021. Им стал французский игрок Жюльен Мартини, выигравший 8-й и 12-й ивенты.

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В первом из них спортсмены соревновались в Short Deck. 98 участников заплатили по 2,5 тысячи долларов бай-ина. 20 игроков попали в призы, а в хедз-апе Мартини одолел немца Филиппа Шваба.

Топ-тройка ивента WSOPE #8 No Limit Short Deck Hold'em:

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  1. Жюльен Мартини – 60 тыс. евро
  2. Филипп Шваб – 37 тыс. евро
  3. Эмиль Бисе – 26,1 тыс. евро

Уже через три дня Жюльен оказался сильнее в турнире 8-Game Mix с бай-ином 2 тысячи долларов. Пройдя поле из 61-го игрока, француз вновь встретился в хедз-апе с немцем, на этот раз с Оле Шемионом.

Топ-тройка ивента WSOPE #12 8-Game Mix :

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  1. Жюльен Мартини – 33,9 тыс. евро
  2. Оле Шемион – 20,9 тыс. евро
  3. Николас Боковски – 14,2 тыс. евро

Две эти победы на только пополнили банкролл Мартини почти на 100 тысяч, но и сделали его трехкратным обладателем браслетов WSOP. Это позволило Жюльену обойти по этому показателю своего друга Бертрана Гроспелье и стать самым титулованным французом на Мировой серии покера.