Культовое казино Лас-Вегаса сменило название "на удачу". Там пройдет Мировая серия покера

Здесь пройдет Мировая серия покера в 2022 году / Фото: Pokernews

В ноябре завершилась очередная Мировая серия покера, прошедшая в офлайне впервые с начала пандемии. Это была последняя WSOP, которую приняло казино Rio.

Заведение было хозяином серии с 2005 года, однако массовое недовольство покер-румом послужило поводом для переезда. Новым "домом" Мировой серии покера станут казино Bally’s и Paris.

Реклама

При этом хозяева отелей приняли решение сменить название и теперь будет именоваться Horseshoe, что в переводе с английского означает "подкова". Их местоположение куда больше соответствует статусу турнира, казино находятся напротив фешенебельного отеля Caesars Palace в самом центре Лас-Вегас-стрип.

Заведения были открыты еще в 1973 году, а в начале 80-ых пережили масштабный пожар. Ремонт стоил хозяевам MGM Grand миллионы долларов, однако казино вновь заработало.

Реклама

В 1986 году заведения приобрела компания Bally Manufacturing, из-за чего казино и получилось название Bally's. До сих пор местный отель является одним из самых бюджетных вариантов на Лас-Вегас-стрип.

Читайте также: Корай Алдемир – победитель Main Event WSOP 2021

Отметим, что новая WSOP стартует уже 29 мая 2022 года, а на церемонии открытия ожидается выступление актера Винса Вона. Расписание Мировой серии покера будет опубликовано в феврале.