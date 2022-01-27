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Культовое казино Лас-Вегаса сменило название "на удачу". Там пройдет Мировая серия покера

Анатолий Дерека
27 января, 18:12
Заведения Bally's и Paris теперь будут называться Horseshoe. Именно оно примет WSOP в мае-июне 2022 года

Здесь пройдет Мировая серия покера в 2022 году / Фото: Pokernews

В ноябре завершилась очередная Мировая серия покера, прошедшая в офлайне впервые с начала пандемии. Это была последняя WSOP, которую приняло казино Rio.

Заведение было хозяином серии с 2005 года, однако массовое недовольство покер-румом послужило поводом для переезда. Новым "домом" Мировой серии покера станут казино Bally’s и Paris.

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При этом хозяева отелей приняли решение сменить название и теперь будет именоваться Horseshoe, что в переводе с английского означает "подкова". Их местоположение куда больше соответствует статусу турнира, казино находятся напротив фешенебельного отеля Caesars Palace в самом центре Лас-Вегас-стрип.

Заведения были открыты еще в 1973 году, а в начале 80-ых пережили масштабный пожар. Ремонт стоил хозяевам MGM Grand миллионы долларов, однако казино вновь заработало.

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В 1986 году заведения приобрела компания Bally Manufacturing, из-за чего казино и получилось название Bally's. До сих пор местный отель является одним из самых бюджетных вариантов на Лас-Вегас-стрип.

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Отметим, что новая WSOP стартует уже 29 мая 2022 года, а на церемонии открытия ожидается выступление актера Винса Вона. Расписание Мировой серии покера будет опубликовано в феврале.