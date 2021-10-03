Кто это такой? Бизнесмен из Филадельфии оставил Хельмута и Негреану без браслета WSOP (фото)

Джесси Кляйн выиграл первый браслет WSOP / Фото: WSOP

В четверг в Лас-Вегасе стартовала Мировая серия покера. WSOP вернулась в офлайн-режим после того, как в прошлом году сделала паузу из-за пандемии коронавируса.

Уже определились первые три обладателя золотых браслетов серии. Два стартовых ивента выиграли Джеймс Барнетт и Джереми Осмус. А сегодня ночью подошел к концу первый ивент хайроллеров H.O.R.S.E.

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Ивент включал в себя самые популярные виды покера – Холдем, Омаха, Разз и Стад. Бай-ин турнира составил аж 25 тысяч, а в него было совершено аж 78 входов.

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До финалки дошел и рекордсмен WSOP по браслетам Фил Хельмут (15 наград). Также был близок к последней стадии игры и Даниэль Негреану, но канадец покинул турнир на баббле (10 место).

В итоге Хельмут так и не добрался до своего очередного браслета. Фил финишировал на шестом месте, заработав почти 100 тысяч. А триумфатором неожиданно стал американец Джесси Кляйн.

Бизнесмен из Филадельфии не является профессиональным игроком в покер, а больше времени уделяет своему рекрутинговому агентству и двум детям. Его последние призовые в покере датированы аж 2010 годом.

"Я приехал, чтобы сыграть в этом одном турнире. Уже в воскресенье я улетаю домой. Но раз выиграл турнир, может быть вернусь. Я всегда играю в покер на победу, но я не профессиональный игрок. Очень хотелось сыграть в H.O.R.S.E, люблю разные игры".

Победа позволила Кляйну не только добыть первый браслет в карьере, но и заработать крупнейшие призовые – более 550 тысяч долларов! Ранее общий доход Джесси от покера составлял лишь 23 тысячи.

Результаты финального стола WSOP H.O.R.S.E:

Джесси Кляйн – 552,1 тыс долларов Бенни Глейзер – 341,3 тыс долларов Дэвид Бенжамин – 236,6 тыс долларов Чэд Ивслейдж – 169,2 тыс долларов Филип Штернхаймер – 125 тыс долларов Фил Хельмут – 95,4 тыс долларов Бен Ю – 75,3 тыс долларов ДиДжей Бакли – 61,5 тыс долларов Мэтт Гланц – 54,2 тыс долларов