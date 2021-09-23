22 сентября 21:00
Шахтер 3
Динамо 0
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
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Крупнейшие покер-румы мира покидают Нидерланды из-за лицензирования игорного бизнеса

Андрей Трофимов
23 сентября, 16:30
Организаторы онлайн-турниров по покеру вынуждены взять паузу в своей деятельности на территории "страны тюльпанов", пока не получат новую лицензию

Крупнейшие онлайн-румы мира вынуждены приостановить работу в Нидерландах / Фото: Getty Images

Рынок Нидерландов становится более недоступным для покер-румов. С 1 октября 2021 года в стране вводят лицензирование игорных операторов.

Также правительство утвердило штрафы для операторов без лицензии. Его размер составит 4% от оборота денежных средств рума. Раньше минимальный штраф был 200 тысяч евро, а теперь вырос до 600 тысяч.

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В данный момент онлайн-румы работают в Нидерландах через международный клиент. Но уже с нового месяца операторам нужно будет получать местную лицензию и работать через национальный клиент.

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Большинство крупнейших онлайн-румов мира в Нидерландах не успеют адаптироваться к новым правилам. Получить местную лицензию организаторы смогут не раньше апреля 2022 года.

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Проблема заключается еще и в том, что многие румы ранее были наказаны за активное вовлечение голландских граждан в игру. Теперь же они находятся в "cooling-off" периоде, который истекает 1 апреля.

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