Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Как часто дилеры Лас-Вегаса меняют колоды карт – главная причина

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
14 августа, 12:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В казино и покер-рума самого азартного города США не используют один набор карт более 12-ти часов
Частая смена колода - привычное дело для казино Лас-Вегаса
Частая смена колода - привычное дело для казино Лас-Вегаса / Фото: Getty Images

Главный центром покера в мире является Лас-Вегас, штат Невада, США. В "городе грехов" и его пригородах расположено более 80 казино и покер-румов.

Реклама

В самих игровых комнатах очень много уникальных правил, которым должны следовать игроки и работники заведения. К примеру, дилеры обязаны часто менять колоды карт.

Время эксплуатации одной колоды карт очень коротко. Принято, что один набор используется не более 12-ти часов.

Однако более точное время эксплуатации зависит от того, насколько занят стол и как тасуются карты. Если колода тасуется вручную, период ее использования меньше, чем при перемешивании машинкой.

Реклама

Читайте также: 10 поводов посмотреть Мировую серию покера 2021

После использования колода карт сразу же сшивается специальным устройством и может быть продана в качестве сувенира. Если не получается реализовать колоду, она выбрасывается.

Главная причина такой частой смены карт – не дать преимущество людям с хорошей памятью. Они могут запомнить разные особенности карт, ведь при долгом использовании на них появляются изгибы или шероховатости.

Такие отличия несложно запомнить людям с фотографической памятью. Поэтому им будет легче отличить одну карту от другой, даже не видя ее лицевой стороны.

Реклама

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:Ни в одном казино Лас-Вегаса нет ни окон, ни часов.

К слову, уже этой осенью в Лас-Вегасе пройдет Мировая серия покера в режиме офлайн впервые с начала пандемии коронавируса. С 30 сентября по 17 ноября WSOP разыграет 88 золотых браслетов.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Самые популярные покеристы в Instagram (тысяч подписчиков)
1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
318
2
Фил Айви Фил Айви
158
3
Лив Боэри Лив Боэри
122
4
Мария Хо Мария Хо
110
5
Фил Хельмут Фил Хельмут
98
Смотреть весь рейтинг
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.0
Смотреть весь рейтинг
Цитата дня

Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

Алекс vezec8
Правила жизни покериста
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять