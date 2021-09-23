22 вересня 21:00
Шахтар 3
Динамо 0
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Найбільші покер-руми світу залишають Нідерланди через ліцензування грального бізнесу

Андрій Трофімов
23 вересня, 16:30
Організатори онлайн-турнірів з покеру змушені взяти паузу у своїй діяльності на території "країни тюльпанів", поки не отримають нову ліцензію

Найбільші онлайн-руми світу змушені призупинити роботу в Нідерландах / Фото: Getty Images

Ринок Нідерландів стає більш недоступним для покер-румів. З 1 жовтня 2021 року в країні вводять ліцензування гральних операторів.

Також уряд затвердив штрафи для операторів без ліцензії. Його розмір складе 4% від обороту грошових коштів руму. Раніше мінімальний штраф був 200 тисяч євро, а тепер виріс до 600 тисяч.

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В цей момент онлайн-руми працюють в Нідерландах через міжнародний клієнт. Але вже з нового місяця операторам потрібно буде отримувати місцеву ліцензію і працювати через національний клієнт.

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Багато найбільших онлайн-румів світу в Нідерландах не встигнуть адаптуватися до нових правил. Отримати місцеву ліцензію організатори зможуть не раніше квітня 2022 року.

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Проблема полягає ще і в тому, що багато румів раніше були покарані за активне залучення голландських громадян в гру. Тепер же вони знаходяться в "cooling-off" періоді, який закінчується 1 квітня.

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