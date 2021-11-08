Konami перенесла выпуск патча скандального симулятора eFootball на весну 2022 года

Скандальный симулятор eFootball намерен выпустит патч через полгода / Фото: Konami

В конце сентября состоялся официальный релиз видеоигры eFootball 2022. Ранее симулятор назывался Pro Evolution Soccer, однако разработчик Konami решился на ребрендинг.

Сразу же после релиза видеоигра собрала множество негативных отзывов. В основном они касались лиц игроков, которые выглядели очень странно нереалистично.

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Представители Konami заявили, что собираются в ближайшее время исправить ошибки и выпустить патч 0.9.1 для eFootball. Его выход планировался на 11 ноября, однако разработчики отложили его выпуск на весну 2022 года.

Такое решение было принято для того, чтобы обновление соответствовало всем запросам пользователей. Сама eFootball является бесплатной, однако в нем доступны внутренние покупки.

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Konami уже начала возвращать деньги за премиум-наборы, которые должны были стать доступными после выхода патча. Также 5 ноября компания все же выпустила минорное обновление, исправив несколько крупных ошибок.

Отметим, что игра получила самый низкий рейтинг в истории Steam – 92% негативных отзывов. Симулятор доступен на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, а позже ожидается выпуск версии для iOS и Android.