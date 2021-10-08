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Лучше б оставили PES: позорный eFootball анонсировал патч с изменениями

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
8 октября, 20:50
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Компания Konami поработала над исправлением ошибок и уже в конце октября представит обновление для eFootball
Видеоигра eFootball собрала массу критики за неделю
Видеоигра eFootball собрала массу критики за неделю / Фото: Getty Images

30 сентября состоялся официальный релиз видеоигры eFootball 2022. Ранее симулятор имел название Pro Evolution Soccer, однако разработчик Konami решился на ребрендинг.

Уже в первый же день релиза видеоигра собрала множество негативных отзывов. В основном они касались лиц игроков, которые выглядели совсем нереалистично.

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Представители Konami заявили, что собираются исправить проблемы. Сегодня же разработчик объявил о выходе обновления с исправлением всех ошибок. Дата – 28 октября.

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Компания представит информацию о патче 0.9.1 в ближайшие дни. Кроме того, авторы дадут ответы на критику геймеров. Отметим, что игра получила самый низкий рейтинг в истории Steam – 92% негативных отзывов.

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Симулятор доступен на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, а позже ожидается выпуск версии для iOS и Android. Сама eFootball является бесплатной, однако в нем будут доступны внутренние покупки.

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