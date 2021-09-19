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Ингулец --
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25 сентября 00:00
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Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
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2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Комиссию по регулированию азартных игр атаковали мошенники. Кто за этим стоит?

Андрей Трофимов
19 сентября, 19:10
Глава КРАИЛ Иван Рудой рассказал об попытках подставить его и Комиссию путем "липовых" звонков

Иван Рудой рассказал об атаках на КРАИЛ / Фото: Facebook Ивана Рудого

Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудой на своей страничке в Facebook сообщил об атаках на Комиссию и попытках ее скомпрометировать.

"Как вы уже знаете, в КРАИЛ начали приходить сообщения об анонимных звонках, где представляются мной и требуют деньги от представителей рынка. Осуществляется целенаправленная атака.

Непонятно, направлена ​​она против меня или непосредственно против рынка, который постепенно запускается в Украине. Еще раз хочу подчеркнуть: ни о каких теневых предложениях или налаживаниях "схем" в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей не может быть и речи.

КРАИЛ работает над выработкой прозрачных и урегулированных процедур, которые позволят приносить средства в государственный бюджет и будут устраивать бизнес. Призываю всех быть бдительными и информировать про такие случаи!"

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Также касаемо провокаций по отношению к КРАИЛ выступил и глава Всеукраинскиого Совета гемблинга Антон Кучухидзе. Председатель считает, что единственный способ противостоять этому – правильная коммуникация со СМИ и юридическая защита легального рынка.

"На самом деле, это атака на весь легальный рынок, индустрию, и, фактически, на каждого легального организатора азартных игр. Потому что Комиссия – это одна из частей легальной игорной индустрии.

В ней, как и в любой другой экономической сфере, все объединены между собой с точки зрения достижения результата – государство и бизнес. Провокации – очередное подтверждение того, что теперь многим не нравится, что выгоду от легализации получает именно государство в виде наполнения бюджета.

Игроки постепенно прекращают пользоваться услугами нелегалов и переходят к услугам легальных организаторов азартных игр. То есть, они становятся более социально защищенными".

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