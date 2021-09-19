Комиссию по регулированию азартных игр атаковали мошенники. Кто за этим стоит?

Иван Рудой рассказал об атаках на КРАИЛ / Фото: Facebook Ивана Рудого

Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудой на своей страничке в Facebook сообщил об атаках на Комиссию и попытках ее скомпрометировать.

"Как вы уже знаете, в КРАИЛ начали приходить сообщения об анонимных звонках, где представляются мной и требуют деньги от представителей рынка. Осуществляется целенаправленная атака. Непонятно, направлена ​​она против меня или непосредственно против рынка, который постепенно запускается в Украине. Еще раз хочу подчеркнуть: ни о каких теневых предложениях или налаживаниях "схем" в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей не может быть и речи. КРАИЛ работает над выработкой прозрачных и урегулированных процедур, которые позволят приносить средства в государственный бюджет и будут устраивать бизнес. Призываю всех быть бдительными и информировать про такие случаи!"

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Также касаемо провокаций по отношению к КРАИЛ выступил и глава Всеукраинскиого Совета гемблинга Антон Кучухидзе. Председатель считает, что единственный способ противостоять этому – правильная коммуникация со СМИ и юридическая защита легального рынка.