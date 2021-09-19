Комісію з регулювання азартних ігор атакували шахраї. Хто за цим стоїть?

Іван Рудий розповів про атаки на КРАІЛ / Фото: Facebook Івана Рудого
Голова Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий на своїй сторінці в Facebook повідомив про атаки на Комісію та спроби її скомпрометувати.
"Як ви вже знаєте, у КРАІЛ почали приходити повідомлення про анонімні дзвінки, де представляються мною і вимагають гроші від представників ринку. Здійснюється цілеспрямована атака.
Незрозуміло, спрямована вона проти мене або безпосередньо проти ринку, який поступово запускається в Україні. Ще раз хочу підкреслити: ні про які тіньові пропозиції або налагодження "схем" в Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей не може бути й мови.
КРАІЛ працює над виробленням прозорих і врегульованих процедур, які дозволять приносити кошти до державного бюджету і будуть влаштовувати бізнес. Закликаю всіх бути пильними і інформувати про такі випадки!"
Також стосовно провокацій по відношенню до КРАІЛ виступив і глава Всеукраїнської Ради гемблінгу Антон Кучухідзе. Голова вважає, що єдиний спосіб протистояти цьому – правильна комунікація зі ЗМІ та юридичний захист легального ринку.
"Насправді, це атака на весь легальний ринок, індустрію, і, фактично, на кожного легального організатора азартних ігор. Тому що Комісія – це одна з частин легальної гральної індустрії.
У ній, як і в будь-який іншій економічній сфері, всі об'єднані між собою з точки зору досягнення результату – держава і бізнес. Провокації – чергове підтвердження того, що тепер багатьом не подобається, що вигоду від легалізації отримує саме держава у вигляді наповнення бюджету.
Гравці поступово припиняють користуватися послугами нелегалів і переходять до послуг легальних організаторів азартних ігор. Тобто, вони стають більш соціально захищеними".