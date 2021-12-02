Казацкий характер! Игрок из Украины выиграл золотой браслет WSOP в безнадежной ситуации

Андрей Любовецкий выиграл турнир хайроллеров на WSOP Europe / Фото: WSOP

В эти дни в чешском городе Розвадов продолжается Мировая серия покера Европы. Организаторы WSOPE наметили 15 ивентов, в которых разыгрываются золотые браслеты. Проведению серии не мешает даже локдаун в Чехии.

Ночью завершился один из самых дорогих ивентов Platinum High Roller с бай-ином 25 тысяч евро. На турнир зарегистрировалось аж 72 игрока, а до финального стола дошел украинец Андрей Любовецкий.

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Шансов на успех у нашего соотечественника было немного, ведь он начинал финалку с наименьшим стеком (12 больших блайндов). Однако покерист показал настоящий характер и уже к 5-макс выбился в лидеры, дважды удачно сделав ставку олл-ин.

Правда, в хедз-ап Андрей вышел с небольшим отставанием от финна Йони Йоукимайнена, но одна из раздач серьезно изменила ход игры.

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У Андрея на руках были J♣️5♣️, тогда как Йони прилетели A♣️7♣️. На флопе выпадают Т♣️4♦️9♠️, после чего Любовецкий повышает ставки и Йоукимайнен делает колл. На терне (К♣️) украинец вновь поднимает и получает колл.

На ривере (J♦️) наш земляк получает преимущество. Йони ставит половину своего стека и после долгих раздумий Андрей поддерживает и забирает себе солидный банк. Дальше добить финна было лишь делом техники.

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"Я пока не осознал, что произошло. Все 12 лет, что я играю в покер, я преследовал одну цель – выиграть браслет WSOP. Думаю, сегодня я играл в свой лучший покер. Я так счастлив, что не могу найти слов".

Отметим, что Любовецкий является игроком сборной Украины по спортивному покеру, с которой в 2020 году стал чемпионом мира на Кубке Наций. Всего в живых турнирах киевлянин заработал более 700 тысяч долларов.

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Всего для украинцев это восьмой браслет WSOP в истории. Ранее главная награда Мировой серии покера доставалась Евгению Качалову, Дмитрию Быстровзорову, Игорю Дубинскому, Андрею Держипильскому, Владиславу Мартыненко, а также дважды Алексею Ковальчуку.

Результаты финального стола WSOPE #10 Platinum High Roller :