22 октября 17:00
Десна 1
Александрия 1
22 октября 19:30
Металлист 1925 4
Ингулец 0
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
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ПСЖ --
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Как прочитать эмоции оппонента в онлайне? Совет от опытной красотки

Андрей Трофимов
22 октября, 21:30
Активная стримерша Иванна Соя поведала о том, на какие эмоции соперника она обращает внимание во время игры в покер

Иванна Соя помогает распознать эмоции противника в покере / Фото: Getty Images

Наблюдение за оппонентами – один из ключевых скиллов в покере. По эмоциям игрока можно прочитать его дальнейшие действия и даже увидеть блеф.

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Так, опытный игрок в покер и постоянный стример PokerMatch Иванна Соя рассказала о моментах, на которые она обращает внимание во время сессии.

"Я обращаю внимание на знаки не только от оппонентов, но и от Вселенной. Всегда слежу за теллсами, особенно в офлайне.

В свое время много этим интересовалась, читала книгу Майка Каро "Язык жестов в покере", разные статьи, смотрела видео. Все доступное на эту тему.

Зачастую, как мне кажется, этот ориентир помогает, но были и такие моменты, что какой-то знак меня подводил. Могу сказать точно, что на одни теллсы опираться нельзя, это большая ошибка. Нужно смотреть и анализировать все вместе".

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А как быть с онлайн-покером? Прочитать соперников в интернете крайне непросто. На этот счет Иванна также дала совет.

"В онлайне что-то более близкое к теллсам в оффе – это тайминг. Профессионалы всегда стараются выдерживать одинаковое время как с натсами, так и с блефами. Поэтому нужно особо внимательно понимать, против кого играете.

Например, иногда бывает флоп спаренный и любитель делает мгновенный чек. Таким образом, он как бы говорит "У меня ничего нет". Но, скорее всего, ситуация противоположная и он здесь хорошо попал. С хорошими регулярами такой ход уже не пройдет".

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