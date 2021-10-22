22 жовтня 17:00
Десна 1
Олександрія 1
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 4
Інгулець 0
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Як прочитати емоції опонента в онлайні? Порада від досвідченої красуні

Андрій Трофімов
22 жовтня, 21:30
Активна стрімерша Іванна Соя повідала про те, на які емоції суперника вона звертає увагу під час гри в покер

Іванна Соя допомагає розпізнати емоції противника в покері / Фото: Getty Images

Спостереження за опонентами – один з ключових скілів у покері. По емоціях гравця можна прочитати його подальші дії та навіть побачити блеф.

Читайте також: 10 заповідей для гравця-початківця

Реклама

Так, досвідчений гравець в покер і постійний стример PokerMatch Іванна Соя розповіла про моменти, на які вона звертає увагу під час сесії.

"Я звертаю увагу на знаки не тільки від опонентів, а й від Всесвіту. Завжди слідкую за теллсами, особливо в офлайні.

Свого часу багато цим цікавилася, читала книгу Майка Каро "Мова жестів у покері", різні статті, дивилася відео. Все доступне на цю тему.

Найчастіше, як мені здається, цей орієнтир допомагає, але були й такі моменти, що якийсь знак мене підводив. Можу сказати точно, що на одні теллси спиратися не можна, це велика помилка. Потрібно дивитися і аналізувати всі разом".

Реклама

А як бути з онлайн-покером? Прочитати суперників в інтернеті вкрай непросто. На цей рахунок Іванна також дала пораду.

"В онлайні щось більш близьке до теллсів в оффлайні – це таймінг. Професіонали завжди намагаються витримувати однаковий час як з натсами, так і з блефом. Тому потрібно особливо уважно розуміти, проти кого граєте.

Наприклад, іноді буває флоп спарений і любитель робить миттєвий чек. Отже, він як би говорить "У мене нічого немає". Але, швидше за все, ситуація протилежна і він тут добре потрапив. З хорошими регулярами такий хід уже не пройде".

Реклама

Реклама