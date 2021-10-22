Як прочитати емоції опонента в онлайні? Порада від досвідченої красуні

Іванна Соя допомагає розпізнати емоції противника в покері / Фото: Getty Images

Спостереження за опонентами – один з ключових скілів у покері. По емоціях гравця можна прочитати його подальші дії та навіть побачити блеф.

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Так, досвідчений гравець в покер і постійний стример PokerMatch Іванна Соя розповіла про моменти, на які вона звертає увагу під час сесії.

"Я звертаю увагу на знаки не тільки від опонентів, а й від Всесвіту. Завжди слідкую за теллсами, особливо в офлайні. Свого часу багато цим цікавилася, читала книгу Майка Каро "Мова жестів у покері", різні статті, дивилася відео. Все доступне на цю тему.

Найчастіше, як мені здається, цей орієнтир допомагає, але були й такі моменти, що якийсь знак мене підводив. Можу сказати точно, що на одні теллси спиратися не можна, це велика помилка. Потрібно дивитися і аналізувати всі разом".

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А як бути з онлайн-покером? Прочитати суперників в інтернеті вкрай непросто. На цей рахунок Іванна також дала пораду.

"В онлайні щось більш близьке до теллсів в оффлайні – це таймінг. Професіонали завжди намагаються витримувати однаковий час як з натсами, так і з блефом. Тому потрібно особливо уважно розуміти, проти кого граєте.

Наприклад, іноді буває флоп спарений і любитель робить миттєвий чек. Отже, він як би говорить "У мене нічого немає". Але, швидше за все, ситуація протилежна і він тут добре потрапив. З хорошими регулярами такий хід уже не пройде".