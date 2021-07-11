Известный американский бизнесмен едва не выиграл золотой браслет WSOP Online (видео)

Основатель хедж-фонда Дэн Шак занял 4 место в десятом ивенте серии, тогда как чемпионом турнира стал Майкл Лейб

Дэн Шак был близок к своему дебютному браслету на WSOP Online / Фото: Pokernews

Этой ночью завершился десятый ивент Мировой серии покера WSOP Online, где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-турнирах с 1 июля по 1 августа.

В юбилейном турнире по Безлимитному Холдему был довольно низкий бай-ин (333 доллара), поэтому он привлек почти тысячу входов (986). Чемпионом ивента стал уроженец Чикаго Майкл Лейб. Парень одолел в хедз-апе анонима LuckyLuch11.

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Долгое время оппоненты шли ноздря в ноздрю, однако в решающей раздаче Лейб на терне пошел в олл-ин с парой троек и оппонент с К4 ответил ему. На столе к тому моменту уже лежали K-Q-3-4. Пятерка на ривере не изменила расстановку сил, по сути подарив Майклу его первый золотой браслет.

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К слову, четвертое место в ивенте занял популярный покерист и бизнесмен Дэн Шак, основатель хедж-фонда "SHK Asset Management". За свою карьеру офлайн-покериста американец заработал более 11 миллионов долларов. В свою очередь победитель позапрошлого ивента WSOP Online Карлос Уэлч занял 31 место, подняв почти 2 тысячи долларов.

Результаты финального стола WSOP Online Event #10:

Майкл Лейб – 81,6 тыс. долларов LuckyLuch11 – 50,6 тыс. долларов Ричард Брунер – 35,9 тыс. долларов Дэн Шак – 25,8 тыс. долларов Майкл Дайер – 13,9 тыс. долларов Diaper_money 13,9 тыс. долларов Vinnyj88 – 10,4 тыс. долларов MMenz08816 – 7,9 тыс. долларов Георг Константулакис – 6 тыс. долларов