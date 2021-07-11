Відомий американський бізнесмен ледь не виграв золотий браслет WSOP Online (відео)

Засновник хедж-фонду Ден Шак зайняв 4 місце в десятому івенті серії, тоді як чемпіоном турніру став Майкл Лейб

Ден Шак був близький до свого дебютного браслету на WSOP Online / Фото: Pokernews

Цієї ночі завершився десятий івент Світової серії покеру WSOP Online, де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня.

В ювілейному турнірі з Безлімітного Холдему був досить низький бай-ін (333 долари), тому він залучив майже тисячу входів (986). Чемпіоном івенту став уродженець Чикаго Майкл Лейб. Хлопець здолав в хедз-апі аноніма LuckyLuch11.

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Довгий час опоненти йшли ніздря в ніздрю, однак у вирішальній роздачі Лейб на терні пішов в олл-ін з парою трійок і опонент з К4 відповів йому. На столі до того моменту вже лежали K-Q-3-4. П'ятірка на рівері не змінила розстановку сил, по суті подарувавши Майклу його перший золотий браслет.

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До слова, четверте місце у івенті зайняв популярний покерист та бізнесмен Ден Шак, засновник хедж-фонду "SHK Asset Management". За свою кар'єру офлайн-покериста американець заробив більше 11 мільйонів доларів. В свою чергу переможець позаминулого турніру WSOP Online Карлос Уелч зайняв 31 місце, піднявши майже 2 тисячі доларів.

Результати фінального столу WSOP Online Event #10:

Майкл Лейб – 81,6 тис. доларів LuckyLuch11 – 50,6 тис. доларів Річард Брунер – 35,9 тис. доларів Ден Шак – 25,8 тис. доларів Майкл Даєр – 13,9 тис. доларів Diaper_money 13,9 тис. доларів Vinnyj88 – 10,4 тис. доларів MMenz08816 – 7,9 тис. доларів Георг Константулакіс – 6 тис. доларів