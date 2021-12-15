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Из грязи в князи: мексиканский фермер неожиданно выиграл миллион в онлайн-турнире

Анатолий Дерека
15 декабря, 15:30
Берт Стивенс заходил за финальный стол Super Million$ с минимальным стеком, однако впечатляюще удваивался против опытных оппонентов

Берт Стивенс выиграл Главное событие Super Million$ / Фото: Pokernews

Онлайн-покер продолжает дарить игрокам море супертурниров и большие призовые. Так, вчера ночью один из покер-румов завершил грандиозный ивент Super MILLION$ с бай-ином 10 тысяч долларов.

С коротким стеком за финальный вышел мексиканский фермер и один из самых сильных МТТ-игроков Берт Стивенс под ником "Girafganger". Ставки на его победу принимались с коэффициентом 24.00. Впрочем, парень сумел вытащить себя из затруднительного положения.

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Особенно Стивенс хорошо выдерживал олл-ины от соперников. Сначала его 77 побили AQ Дворесса, а затем с парой королей (КК) Берт одолел Анатолий Филатова (АК).

Как только стек мексиканца стал одним из лидирующих, парень начал играть агрессивнее и нападать на чужие большие блайнды. В хедз-ап Girafganger вышел против китайского игрока Вэнчжи Хуанга и выиграл у него несколько крупных банков.

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Эффектно Берт и завершил дуэль. Его соперник с одномастными К4 пошел в олл-ин, однако нарвался на пару тузов (АА) у мексиканца. Победа позволила Стивенсу заработать 1,1 миллиона долларов.

Результаты финального стола Super MILLION$ Week Main Event:

  1. Берт Стивенс – 1,1 млн долларов
  2. Вэнчжи Хуанг — 873,8 тыс. долларов
  3. Даниэль Дворесс – 678,6 тыс. долларов
  4. Артур Мартиросян – 527 тыс. долларов
  5. Свен Йоаким Андерссон – 409,3 тыс. долларов
  6. Джефф Бервик – 317,9 тыс. долларов
  7. progery81 – 246,9 тыс. долларов
  8. Анатолий Филатов – 191,7 тыс. долларов
  9. Дэмиан Салас – 148,9 тыс. долларов