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З бруду до князів: мексиканський фермер несподівано виграв мільйон в онлайн-турнірі

Анатолій Дерека
15 грудня, 15:30
Берт Стівенс заходив за фінальний стіл Super Million$ з мінімальним стеком, проте вражаюче подвоювався проти досвідчених опонентів

Берт Стівенс виграв Головну подію Super Million$ / Фото: Pokernews

Онлайн-покер продовжує дарувати гравцям море супертурнірів та великі призові. Так, вчора вночі один із покер-румів завершив грандіозний івент Super MILLION$ з бай-іном 10 тисяч доларів.

З коротким стеком за фінальний вийшов мексиканський фермер і один із найсильніших МТТ-гравців Берт Стівенс під ніком Girafganger. Ставки з його перемогу приймалися з коефіцієнтом 24.00. Втім, хлопець зумів витягти себе із скрутного становища.

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Особливо Стівенс добре витримував олл-іни від суперників. Спочатку його 77 побили AQ Дворесса, а потім із парою королів (КК) Берт здолав Анатолій Філатова (АК).

Щойно стек мексиканця став одним із лідируючих, хлопець почав грати агресивніше та нападати на чужі великі блайнди. У хедз-ап Girafganger вийшов проти китайського гравця Венчжі Хуанга та виграв у нього кілька великих банків.

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Ефектно Берт завершив дуель. Його суперник з одномасними К4 пішов в олл-ін, проте нарвався на пару тузів (АА) у мексиканця. Перемога дозволила Стівенсу заробити 1,1 мільйона доларів.

Результати фінального столу Super MILLION$ Week Main Event:

  1. Берт Стівенс – 1,1 млн доларів
  2. Венчжі Хуанг – 873,8 тис. доларів
  3. Даніель Дворесс – 678,6 тис. доларів
  4. Артур Мартіросян – 527 тис. доларів
  5. Свен Йоакім Андерссон – 409,3 тис. доларів
  6. Джефф Бервік – 317,9 тис. доларів
  7. progery81 – 246,9 тис. доларів
  8. Анатолій Філатов – 191,7 тис. доларів
  9. Деміан Салас – 148,9 тис. доларів