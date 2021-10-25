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Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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Итоги турнира WSOP: украинец обошел Негреану, а чемпионом стал любитель из Тайваня

Анатолий Дерека
25 октября, 13:05
Карлос Чанг выиграл свой первый браслет в карьере, а Денис Шафиков оказался в ТОП-30 фризаут-ивента

Карлос Чанг выиграл браслет WSOP / Фото: WSOP

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера 2021. Лучшие игроки со всего мира съехались в "город грехов", чтобы разыграть между собой 88 браслетов WSOP.

Вчера завершился ивент №41 Freezeout NLH. Участие в нем приняли 896 игроков, заплативших по 2500 долларов бай-ина. В призы попали 115 покеристов, в том числе и многие известные игроки, среди которых не нашлось места даже для Даниэля Негреану.

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Так, на 73 месте оказался один из лучших бразильских покеристов Андре Аккари, 45 место занял Али Имсирович, а Даниэль Лазрус закончил 29-ым.

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Удачно выступил и украинец Денис Шафиков, заработавший 10,6 тысяч за 26 место. Впрочем, победителем ивента стал любитель Карлос Чанг, одолевший в хедз-апе Брэда Остермана.

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Покерист из Вьетнама лишь в четвертый раз в карьере попал в призы и добыл свой дебютный браслет WSOP. За всю свою карьеру Чанг заработал около 1,5 миллиона долларов.

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"Я сказал сам себе, что если выйду за финальный стол, то выиграю браслет. Так оно и случилось, я очень рад. Мне удавалось сохранять концентрацию весь день сегодня и вчера. Не знаю, могу ли я причислить себя к великим тайваньским игрокам. Я любитель и, наверное, лучший среди любителей".

Результаты финального стола WSOP #41 Freezeout NLH:

  1. Карлос Чанг – 364,5 тыс долларов
  2. Брэд Остерман – 225,3 тыс долларов
  3. Адриен Делмас – 161,7 тыс долларов
  4. Серхи Рейксач – 117,6 тыс долларов
  5. Артур Конан – 86,7 тыс долларов
  6. Сунг Хюн – 64,8 тыс долларов
  7. Джеральд Каннифф – 49,1 тыс долларов
  8. Чанг Нго – 37,8 тыс долларов
  9. Кристофер Базиль – 29,5 тыс долларов

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