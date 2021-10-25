Итоги турнира WSOP: украинец обошел Негреану, а чемпионом стал любитель из Тайваня

Карлос Чанг выиграл браслет WSOP / Фото: WSOP

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера 2021. Лучшие игроки со всего мира съехались в "город грехов", чтобы разыграть между собой 88 браслетов WSOP.

Вчера завершился ивент №41 Freezeout NLH. Участие в нем приняли 896 игроков, заплативших по 2500 долларов бай-ина. В призы попали 115 покеристов, в том числе и многие известные игроки, среди которых не нашлось места даже для Даниэля Негреану.

Реклама

Так, на 73 месте оказался один из лучших бразильских покеристов Андре Аккари, 45 место занял Али Имсирович, а Даниэль Лазрус закончил 29-ым.

Реклама

Удачно выступил и украинец Денис Шафиков, заработавший 10,6 тысяч за 26 место. Впрочем, победителем ивента стал любитель Карлос Чанг, одолевший в хедз-апе Брэда Остермана.

Читайте также: Легендарный Джастин Бономо приближается к грандиозному рекорду

Покерист из Вьетнама лишь в четвертый раз в карьере попал в призы и добыл свой дебютный браслет WSOP. За всю свою карьеру Чанг заработал около 1,5 миллиона долларов.

Реклама

"Я сказал сам себе, что если выйду за финальный стол, то выиграю браслет. Так оно и случилось, я очень рад. Мне удавалось сохранять концентрацию весь день сегодня и вчера. Не знаю, могу ли я причислить себя к великим тайваньским игрокам. Я любитель и, наверное, лучший среди любителей".

Результаты финального стола WSOP #41 Freezeout NLH: