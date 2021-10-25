Підсумки турніру WSOP: українець обійшов Неграну, а чемпіоном став любитель з Тайваню

Карлос Чанг виграв браслет WSOP / Фото: WSOP

У ці дні в Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру 2021. Найкращі гравці з усього світу з'їхалися до "місто гріхів", щоб розіграти між собою 88 браслетів WSOP.

Вчора завершився івент №41 Freezeout NLH. Участь в ньому взяли 896 гравців, які заплатили по 2500 доларів бай-іну. В призи потрапили 115 покеристів, в тому числі й багато відомих гравців, серед яких не знайшлося місця навіть для Даніеля Негреану.

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Так, на 73 місці опинився один з кращих бразильських покеристів Андре Аккарі, 45 місце зайняв Алі Імсіровіч, а Даніель Лазрус закінчив 29-им.

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Вдало виступив і українець Денис Шафіков, який заробив 10,6 тисячі за 26 місце. Втім, переможцем івенту став любитель Карлос Чанг, який здолав у хедз-апі Бреда Остермана.

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Покерист з В'єтнаму лише в четвертий раз в кар'єрі потрапив в призи і здобув свій дебютний браслет WSOP. За всю свою кар'єру Чанг заробив близько 1,5 мільйона доларів.

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"Я сказав сам собі, що якщо вийду за фінальний стіл, то виграю браслет. Так воно і сталося, я дуже радий. Мені вдавалося зберігати концентрацію весь день сьогодні і вчора. Не знаю, чи можу я зарахувати себе до великих тайванським гравців. Я любитель і, напевно, кращий серед любителів".

Результати фінального столу WSOP #41 Freezeout NLH: