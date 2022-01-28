Илон Маск, Джефф Безос или Марк Цукерберг: кто и когда станет первым триллионером?

Марк Цукерберг, Илон Маск и Джефф Безос - среди самых богатых людей планеты

Букмекерские компании любят принимать ставки не только на спортивные события, но и на политические и социальные в том числе. К примеру, ранее мы рассказывали о фаворитах на выборах Президента Украины в 2024 году.

Не проходят компании мимо финансовой тематики. Ежемесячно престижный журнал Forbes обновляет список самых богатых людей мира. Причем издание корректирует цифры в реальном времени, в зависимости от изменения акций компаний.

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Постепенно состояние самого богатого человека в мире поднимается. К примеру, в 2000 году рейтинг возглавлял Билл Гейтс с 60 млрд, а в 2011 году Карлос Слим имел состояние 73 миллиарда. Уже через семь лет (2018) рейтинг возглавил Джефф Безос, у которого насчитали 112 миллиардов долларов.

Нынче же рейтинг возглавляет Илон Маск, чье состояние оценивается аж в 218 миллиардов. Кажется, что цифра постепенно приближается к 1 триллиону, поэтому букмекеры предложили любителям ставок спрогнозировать, кто же станет первым триллионером в мире.

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Лидером глобального рынка по итогам первого полугодия стала Tesla (на фото: глава компании Илон Маск) — 15% доли рынка. Коллаж: "Сегодня" / Фото: REUTERS/Mike Blake/Tingshu Wang

Эксперты считают, что это произойдет не ранее 2026 года. Фаворитом в этой гонке считается именно основатель компаний Tesla и SpaceX. На Илона Маска выставлен коэффициент 1.65. Его главным конкурентом считается создатель Amazon Джефф Безос (2.20).

При этом уроженец Альбукерке нынче идет третьим в рейтинге с состоянием 165 миллиардов. А вот на генерального директора компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно ставки не принимаются. Хотя сейчас он и его семья владеют 186 миллиардами.

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ИМЯ КОЭФФИЦИЕНТ ВЕРОЯТНОСТЬ ГЛАВНЫЙ АКТИВ СОСТОЯНИЕ Илон Маск 1.65 52% Tesla, SpaceX 218 млрд Джефф Безос 2.20 35% Amazon 165 млрд Билл Гейтс 20.00 3,5% Microsoft 130 млрд Ларри Пейдж 20.00 3,5% Google 111 млрд Марк Цукерберг 25.00 3% Facebook 104 млрд Стив Балмер 30.00 2% Microsoft 95 млрд