Илон Маск, Джефф Безос или Марк Цукерберг: кто и когда станет первым триллионером?

Марк Цукерберг, Илон Маск и Джефф Безос - среди самых богатых людей планеты
Букмекерские компании любят принимать ставки не только на спортивные события, но и на политические и социальные в том числе. К примеру, ранее мы рассказывали о фаворитах на выборах Президента Украины в 2024 году.
Не проходят компании мимо финансовой тематики. Ежемесячно престижный журнал Forbes обновляет список самых богатых людей мира. Причем издание корректирует цифры в реальном времени, в зависимости от изменения акций компаний.
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Постепенно состояние самого богатого человека в мире поднимается. К примеру, в 2000 году рейтинг возглавлял Билл Гейтс с 60 млрд, а в 2011 году Карлос Слим имел состояние 73 миллиарда. Уже через семь лет (2018) рейтинг возглавил Джефф Безос, у которого насчитали 112 миллиардов долларов.
Нынче же рейтинг возглавляет Илон Маск, чье состояние оценивается аж в 218 миллиардов. Кажется, что цифра постепенно приближается к 1 триллиону, поэтому букмекеры предложили любителям ставок спрогнозировать, кто же станет первым триллионером в мире.
Эксперты считают, что это произойдет не ранее 2026 года. Фаворитом в этой гонке считается именно основатель компаний Tesla и SpaceX. На Илона Маска выставлен коэффициент 1.65. Его главным конкурентом считается создатель Amazon Джефф Безос (2.20).
При этом уроженец Альбукерке нынче идет третьим в рейтинге с состоянием 165 миллиардов. А вот на генерального директора компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно ставки не принимаются. Хотя сейчас он и его семья владеют 186 миллиардами.
|ИМЯ
|КОЭФФИЦИЕНТ
|ВЕРОЯТНОСТЬ
|ГЛАВНЫЙ АКТИВ
|СОСТОЯНИЕ
|Илон Маск
|1.65
|52%
|Tesla, SpaceX
|218 млрд
|Джефф Безос
|2.20
|35%
|Amazon
|165 млрд
|Билл Гейтс
|20.00
|3,5%
|Microsoft
|130 млрд
|Ларри Пейдж
|20.00
|3,5%
|111 млрд
|Марк Цукерберг
|25.00
|3%
|104 млрд
|Стив Балмер
|30.00
|2%
|Microsoft
|95 млрд