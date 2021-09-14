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Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
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Игроки уходят в офлайн: организаторы WSOP Online понесли убытки после Главного события серии

Анатолий Дерека
14 сентября, 13:45
Несмотря на то, что на Main Event организаторы Мировой серии покера потеряли 563 тысячи долларов, другие ивенты принесли им прибыль

WSOP Online понесли убытки на Главном Событии / Фото: Getty Images

На днях один из известных покерных онлайн-румов завершил серию турниров WSOP Online. Организаторы провели 33 ивента, определив новых звезд онлайн-покера.

Так, двое украинцев сумели триумфовать на турнирах Мировой серии покера онлайн. В 19-ом ивенте браслет достался Андрею Держипильскому, а в 29-ом – Владиславу Мартыненко.

А позавчера завершилось Главное Событие серии, чемпионом которого стал Алексей Вандышев. Тем временем организаторы подвели финансовые итоги WSOP Online.

Количество участников WSOP Online снизилось, а Main Event даже не пробил гарантию. Если в 2020 году гарантия Главного события составляла 25 миллионов и была превышена, то теперь участники не дотянули до обещанных призовых 20 миллионов.

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Общий призовой фонд Main Event составил 19 437 000 долларов, что на 563 тысячи меньше гарантии. Организаторы объясняют такую тенденцию возвращением покера в офлайн после снятия коронавирусных ограничений во многих странах.

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Что же касается других ивентов, то в них организаторы не сработали себе в убыток. Большинство гарантий либо были достигнуты, либо даже превышены. К примеру, один из хайроллерских ивентов с бай-ином 25 тысяч превысил гарантию аж на 1,2 миллиона доллара.

Теперь же игроков ожидает новая Мировая серия покера уже в режиме офлайн. WSOP пройдет в Лас-Вегасе с 30 сентября по 17 ноября. Организаторы разыграют аж 88 золотых браслетов.

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