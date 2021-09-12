Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Игрок из России выиграл браслет WSOP и заработал 2,5 миллиона долларов (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
12 сентября, 09:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Алексей Вандышев сумел взять верх над бразильцем Эдсоном Цуцуми в непростом хедз-апе Главного события Мировой серии покера онлайн
Алексей Вандышев - чемпион Main Event WSOP Online 2021
Алексей Вандышев - чемпион Main Event WSOP Online 2021 / Фото: Pokernews

С начала августа известный покер-рум проводил серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета WSOP. Ночью же завершился Main Event серии.

Читайте также: Владислав Мартыненко выиграл турнир WSOP Online

Реклама

Турнир проходил несколько дней, поскольку на него зарегистрировалось 720 игроков, заплативших по 5 тысяч долларов бай-ина. За финальный стол в итоге вышло 9 игроков.

Главными фаворитами решающей стадии были бразилец Эдсон Цуцуми и россиянин Алексей Вандышев. Именно они и вышли в хедз-ап, а у южноамериканца был стек в два раза больше, чем у оппонента.

Читайте также: Определился официальный транслятор Мировой серии покера

Реклама

Тем не менее, Алексей постепенно отыгрывал банк и шли они почти вровень Весь хедз-ап продлился около часа, пока при почти равных стеках игроки не пошли в олл-ин.

Причиной тому стали ручные пары. Вандышев получил две "десятки", тогда как Цуцуми прилетели 77. Ни одна из карт на столе (J-2-K-3-J) не улучшила позицию бразильца, что позволило ему занять лишь второе место.

Реклама

Результаты финального стола WSOP Online Main Event:

  1. Алексей Вандышев (Россия) – 2,54 млн долларов
  2. Эдсон Цуцуми (Бразилия) – 1,9 млн долларов
  3. Никита Кузнецов (Россия) – 1,43 млн долларов
  4. Кристина Ду (Канада) – 1,07 млн долларов
  5. Джо Серок (Израиль) – 804,1 тыс долларов
  6. Эспен Йостад (Великобритания) – 603 тыс долларов
  7. Ренан Менегетти (Бразилия) – 452,2 тыс долларов
  8. Дэвид Смолка (Польша) – 339,1 тыс долларов
  9. Димитрос Фармакулис (Албания) – 254,3 тыс долларов

    Реклама
    Самые важные и интересные новости всегда под рукой
    Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

    Рекомендации

    Покер
    покерWAGs
    ДЕВУШКИ ПОКЕРА
    психология азарта
    Больше статей
    Основы покера
    Больше знаний
    Покер - это твой спорт
    Рейтинг
    Самые популярные покеристы в Instagram (тысяч подписчиков)
    1
    Даниэль Негреану Даниэль Негреану
    329
    2
    Фил Айви Фил Айви
    159
    3
    Лив Боэри Лив Боэри
    123
    4
    Мария Хо Мария Хо
    112
    5
    Фил Хельмут Фил Хельмут
    100
    Смотреть весь рейтинг
    Опрос
    Рейтинг
    Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
    1
    Брин Кенни Брин Кенни
    56.4
    2
    Джастин Бономо Джастин Бономо
    53.2
    3
    Даниэль Негреану Даниэль Негреану
    43.2
    4
    Эрик Сайдел Эрик Сайдел
    37.8
    5
    Дэн Смит Дэн Смит
    37.4
    Смотреть весь рейтинг
    Игра
    google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
    Перейти на сайт logo
    Мы в социальных сетях

    Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

    Принять