Игрок сборной Украины охотится на канареек: чем все закончится

Виталий Миколенко поприветствовал фанатов Эвертона / Фото: Reuters

В этот уикенд в АПЛ проходят игры 22-го тура чемпионата Англии. Один из них пройдет сегодня в Норвиче, где местная команда примет Эвертон. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

НОРВИЧ – ЭВЕРТОН

15 января, суббота, в 17:00, Setanta Sports

Котировки Parimatch на результат: 3.85 – 3.55 – 2.03

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Ожидаем дебют Виталия Миколенко в английской Премьер-лиге. Он станет восьмым украинцем в этом турнире. За Эвертон экс-защитник Динамо успел дебютировать в кубковом матче буквально через несколько дней после того, как присоединился к команде.

Миколенко остался доволен поддержкой фанов и партнеров по команде / Фото: Getty Images

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Виталий получил неплохие оценки от прессы, болельщиков и Рафы Бенитеса, которые можно считать авансом. Этот матч крайне важный для обеих команд из-за турнирного положения. "Ириски" расположились на 15-м месте, опережая абсолютного андердога Норвич на девять очков и сыграв на два матча меньше.

В последних 12-ти турах чемпионата они победили лишь раз и еще дважды сыграли вничью. Причем эти пять очков были добыты с лондонскими соперниками – Арсеналом, Тоттенхэмом и Челси. Неделю назад команда Бенитеса справилась с Халл Сити в овертайме (3:2). Мина, Делф и Таунсенд не сыграют по состоянию здоровья.

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У "канареек" вне игры Норманн и Гилмор. В АПЛ у них серия из восьми туров без побед и пяти поражений кряду без забитых голов. Последнее место, но еще не слишком критическое положение. До спасительной позиции не хватает трех очков, но сыграно на два матча больше, чем у Уотфорда.

ПРОГНОЗ: Эвертон должен побеждать последнюю команду чемпионата, иной результат не будет воспринят болельщиками.

Котировки Parimatch на этот результат: