Гравець збірної України полює на канарок: чим усе закінчиться

Віталій Миколенко привітав фанів Евертона / Фото: Reuters

Цього вікенду в АПЛ проходять ігри 22-го туру чемпіонату Англії. Один із них пройде сьогодні у Норвічі, де місцева команда прийме Евертон. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

НОРВІЧ – ЕВЕРТОН

15 січня, субота, о 17:00, Setanta Sports

Котирування Parimatch на результат: 3.85 – 3.55 – 2.03

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Чекаємо на дебют Віталія Миколенка в англійській Прем'єр-лізі. Він стане восьмим українцем у цьому турнірі. За Евертон ексзахисник Динамо встиг дебютувати у кубковому матчі буквально за кілька днів після того, як приєднався до команди.

Миколенко залишився задоволений підтримкою фанів та партнерів по команді / Фото: Getty Images

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Віталій отримав непогані оцінки від преси, уболівальників та Рафи Бенітеса, які можна вважати авансом. Цей матч є вкрай важливим для обох команд через турнірне становище. "Іриски" розташувалися на 15-му місці, випереджаючи абсолютного андердогу Норвіча на дев'ять очок і зігравши на два матчі менше.

В останніх 12 турах чемпіонату вони перемогли лише раз і ще двічі зіграли внічию. Причому ці п'ять очок були здобуті з лондонськими суперниками – Арсеналом, Тоттенхемом та Челсі. Тиждень тому команда Бенітеса впоралася з Халл Сіті в овертаймі (3:2). Міна, Делф та Таунсенд не зіграють за станом здоров'я.

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У "канарок" поза грою Норманн та Гілмор. В АПЛ у них серія з восьми турів без перемог і п'яти поразок без забитих голів. Останнє місце, але ще не надто критичне становище. До рятівної позиції не вистачає трьох очок, але зіграно на два матчі більше, ніж в Уотфорда.

ПРОГНОЗ: Евертон має перемагати останню команду чемпіонату, інший результат не буде сприйнятий уболівальниками.

Котирування Parimatch на цей результат: