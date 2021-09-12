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Игрок из России выиграл браслет WSOP и заработал 2,5 миллиона долларов (видео)

Анатолий Дерека
12 сентября, 09:35
Алексей Вандышев сумел взять верх над бразильцем Эдсоном Цуцуми в непростом хедз-апе Главного события Мировой серии покера онлайн

Алексей Вандышев - чемпион Main Event WSOP Online 2021 / Фото: Pokernews

С начала августа известный покер-рум проводил серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета WSOP. Ночью же завершился Main Event серии.

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Турнир проходил несколько дней, поскольку на него зарегистрировалось 720 игроков, заплативших по 5 тысяч долларов бай-ина. За финальный стол в итоге вышло 9 игроков.

Главными фаворитами решающей стадии были бразилец Эдсон Цуцуми и россиянин Алексей Вандышев. Именно они и вышли в хедз-ап, а у южноамериканца был стек в два раза больше, чем у оппонента.

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Тем не менее, Алексей постепенно отыгрывал банк и шли они почти вровень Весь хедз-ап продлился около часа, пока при почти равных стеках игроки не пошли в олл-ин.

Причиной тому стали ручные пары. Вандышев получил две "десятки", тогда как Цуцуми прилетели 77. Ни одна из карт на столе (J-2-K-3-J) не улучшила позицию бразильца, что позволило ему занять лишь второе место.

Результаты финального стола WSOP Online Main Event:

  1. Алексей Вандышев (Россия) – 2,54 млн долларов
  2. Эдсон Цуцуми (Бразилия) – 1,9 млн долларов
  3. Никита Кузнецов (Россия) – 1,43 млн долларов
  4. Кристина Ду (Канада) – 1,07 млн долларов
  5. Джо Серок (Израиль) – 804,1 тыс долларов
  6. Эспен Йостад (Великобритания) – 603 тыс долларов
  7. Ренан Менегетти (Бразилия) – 452,2 тыс долларов
  8. Дэвид Смолка (Польша) – 339,1 тыс долларов
  9. Димитрос Фармакулис (Албания) – 254,3 тыс долларов

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