Игрок из России выиграл браслет WSOP и заработал 2,5 миллиона долларов (видео)

Алексей Вандышев - чемпион Main Event WSOP Online 2021 / Фото: Pokernews

С начала августа известный покер-рум проводил серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета WSOP. Ночью же завершился Main Event серии.

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Турнир проходил несколько дней, поскольку на него зарегистрировалось 720 игроков, заплативших по 5 тысяч долларов бай-ина. За финальный стол в итоге вышло 9 игроков.

Главными фаворитами решающей стадии были бразилец Эдсон Цуцуми и россиянин Алексей Вандышев. Именно они и вышли в хедз-ап, а у южноамериканца был стек в два раза больше, чем у оппонента.

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Тем не менее, Алексей постепенно отыгрывал банк и шли они почти вровень Весь хедз-ап продлился около часа, пока при почти равных стеках игроки не пошли в олл-ин.

Причиной тому стали ручные пары. Вандышев получил две "десятки", тогда как Цуцуми прилетели 77. Ни одна из карт на столе (J-2-K-3-J) не улучшила позицию бразильца, что позволило ему занять лишь второе место.

Результаты финального стола WSOP Online Main Event: