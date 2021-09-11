Седьмой браслет Украины! Владислав Мартыненко выиграл турнир WSOP Online (видео)

В августе известный покер-рум проводит серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета WSOP. Вчера же завершился ивент FIFTY STACK.
Участие в нем приняли более 1300 игроков, которые внесли по 1,5 тысячи долларов бай-ина. Победителем в нем стал украинский покерист Владислав Мартыненко. Весь финальный стол игрок был одним из фаворитов, однако не захватывал чиплидерство.
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Однако когда в игре оставались пятеро участников, Влад совершил рывок, выбив Эрмо Коску. Украинцу прилетела пара валетов (JJ) и с ними он сумел взять верх над оппонентом с QQ.
Когда же трое игроков остались за столом, все решилось в две раздачи. Сначала Джака с парой десяток (ТТ) отправил в нокаут Куваева (К2), а уже в следующей руке с А6 поддержал олл-ин Влада (А7). Семерка позволила украинцу триумфовать.
Для Украины это всего лишь седьмой браслет WSOP в истории. В этой же серии пару недель назад браслет покорялся Андрею Держипильскому.
Ранее же главный приз Мировой серии покера покорялся Евгению Качалову, Дмитрию Быстровзорову, Игорю Дубинскому, а также дважды Алексею Ковальчуку.
Результаты финального стола WSOP Event #29 FIFTY STACK:
- Владислав Мартыненко (Украина) – 250,1 тыс. долларов
- Фараз Джака (США) – 187,6 тыс. долларов
- Станислав Куваев (Россия) – 141 тыс. долларов
- Стефан Ленер (Австрия) – 105,5 тыс. долларов
- Эрмо Коск (Эстония) – 79,1 тыс. долларов
- Нир Амар (Израиль) – 59,3 тыс. долларов
- Цлил Озер (Израиль) – 44,5 тыс. долларов
- Питер Трапли (Венгрия) – 33,4 тыс. долларов
- Саймон Лофберг (Швеция) – 25 тыс. долларов