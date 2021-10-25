И это вовсе не биткоин! Илон Маск назвал самую перспективную криптовалюту

Илон Маск - икона современных технологий / Фото: ixbt.com

На прошлой неделе цена на биткоин побила исторический рекорд. Курс криптовалюты на 20 октября перевалил за отметку в 66 тысяч долларов.

"Биток" является самой популярной и успешной криптовалютой, однако их тысячи. В последнее время набирает популярность Ethereum и Solana, а также Dogecoin. Именно последнюю валюту Илон Маск назвал самой перспективной.

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Генеральный директор Tesla и SpaceX заявил, что считает Dogecoin "валютой для народа". На своей страничке в Twitter Маск отметил, что многие сотрудники его компаний владеют "доджем", даже не будучи финансовыми экспертами или специалистами Кремниевой долины.

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На фоне заявлений миллиардера курс Dogecoin подскочил до отметки 0,28 долларов. Отметим, что в мае Илон впервые упомянул о Dogecoin, назвав валюту "многообещающей".

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Именно после его слов курс валюты побил рекорд, установив максимальную отметку в 0,74 доллара. Также американец купил биткоин и Ethereum, однако сделал он этот не для заработка, а "из любопытства".